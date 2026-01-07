معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کرده‌ایم و منتظریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند امروز -چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴- در حاشیه جلسه دبیران کل احزاب کشور با موضوع انتخابات شورا‌ها که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: تداوم جلساتی که با احزاب برگزار می‌کنیم با توجه به نزدیکی زمان ثبت‌نام برای انتخابات شورای شهر، امروز جلسه‌ای با دبیران کل احزاب برگزار شد.

وی افزود: دبیران کل همه احزاب دارای مجوز در این جلسه که یک نشست آموزشی ـ تعاملی بسیار مناسب بود، شرکت داشتند. در این جلسه موضوعاتی از جمله انتخابات تناسبی، انتخابات الکترونیک، زمان‌بندی انتخابات، نحوه لیست‌دهی احزاب و سایر مباحث مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسه همدلانه خوبی بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: همه احزاب، فارغ از گرایش‌های سیاسی خود در برخی مسائل تفاهم مشترک داشتند؛ از جمله تأکید بر مشارکت در انتخابات و تلاش برای معرفی افراد متخصص و توانمند جهت تصاحب کرسی‌های شورا و مدیریت شهری. همچنین درباره مسائل جاری، نظرات صریح خود را مطرح کردند.

تاکید نمایندگان احزاب بر شنیدن صدای اعتراض مردم

زینی وند گفت: همه احزاب بر حق اعتراض مردم تأکید داشتند و توصیه و تأکید آنها به دولت این بود که حتماً باید صدای معترضین شنیده شود و در مدیریت تجمعاتی که به دلیل مسائل صنفی و معیشتی شکل می‌گیرد، باید کنار مردم بود و حرف مردم شنیده شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: همچنین همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک دو موضوع تأکید داشتند؛ نخست، اعتراضات معیشتی مردم و اعتراضات جاری که بعضاً ممکن است به اغتشاش کشیده شود که همه این موضوع را محکوم کردند، و دوم، محکومیت جدی دخالت خارجی؛ دخالت دشمنان که به‌صراحت در امور داخلی ما مداخله می‌کنند و این موضوع مورد اتفاق همه احزاب بود. در ادامه، بر تداوم این جلسات نیز تأکید شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره تعیین و تکلیف لایحه تجمعات قانونی، گفت: یک مطالبه جدی دیگر هم مطرح شد و آن تعیین تکلیف قانون تجمعات بود تا بتوان تجمعات قانونی را از تجمعات غیرقانونی تفکیک کرد. قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم که با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کرده‌ایم.

وی یادآور شد: تعامل ما با مجلس در این زمینه تقریباً تعامل خوبی بوده و نظرات به هم نزدیک شده است. دولت نیز نظر کلی خود را درباره این طرح اعلام کرده، اما در حال حاضر این طرح مجلس، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.

زینی وند تاکید کرد: همه احزاب تقاضا داشتند و البته تقاضای ما هم همین است که هرچه سریع‌تر مجلس این طرح را در دستور کار قرار دهد تا تصویب و تبدیل به قانون شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: درباره لایحه تجمعات گفت‌و‌گو‌هایی با مجلس انجام شده است؛ هم با رئیس مجلس و هم با رئیس کمیسیون شورا‌ها صحبت کرده‌ایم. آنها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که هرچه سریع‌تر این قانون را به سرانجام برسانند. البته به دلیل فصل بودجه و اولویت بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه، همچنین مباحث مربوط به یارانه‌ها و قوانینی که در این حوزه در حال تصویب است، به طور طبیعی این روز‌ها مجلس روز‌های شلوغی را پشت سر می‌گذارد.

وی گفت: با این حال امیدواریم قولی که به ما داده شده و صحبت‌هایی که با نمایندگان، به‌ویژه رئیس کمیسیون شوراها، داشته‌ایم محقق شود و اعلام شده است که در اولین فرصت ممکن، این موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: وزارت کشور ، تجمعات
خبرهای مرتبط
پزشکیان: احترام به مردم و شنیدن مطالبات آنان، اصل حکمرانی دولت است
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام خواهشا بداد محله شمیران نو غفاری شمالی منطقه چهار برسید سطل زباله ها را آتش زدند تو خونه داریم خفه می‌شویم خب تظاهرات کنند چرا اموال عمومی را از بین میبرند با تشکر
۴
۲
پاسخ دادن
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
آیت‌الله جنتی: ادعای دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاکارانه است
ابراز نگرانی دیوان محاسبات کشور نسبت به برخی روند‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن لایحه ساماندهی تجمعات خبر داد
محکومیت ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سومالی
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی