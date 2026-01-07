شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی ساینای دوگانه سوز یکی از محصولات شرکت سایپا است؛ این خودرو به دلیل مصرف سوخت کم، هزینه کمتری از نظر سوخت دارند و آلایندگی کمتری نیز تولید می‌کنند؛ به همین دلیل این خودرو مورد استقبال زیادی از طرفداران واقع شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
من قبلا مشکلم را در خصوص عدم تحویل ساینای دو گانه مطرح کردم؛ الان چندین ماه گذشته، هیچ کس از شرکت سایپا نه شهرستان ثبت نام کننده و نه تهران جوابگوی ما نیست، حتی به ما نمی‌گویند چه زمانی قرار است خودرو رو‌تحویل دهند، زمان تحویل خودروی ما طبق قرارداد هفته پایانی تیرماه ۱۴۰۴ بوده، لطفا این مشکل را از طریق مدیران شرکت سایپا پیگیری می‌فرمایید؟ پیشاپیش از توجه و مساعدت شما بزرگواران سپاسگزارم.

