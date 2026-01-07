باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سالروز آتش رضاخان علیه حجاب + فیلم

۱۷ دی ماه سالگرد صدور فرمان کشف حجاب رضاخانی در سال ۱۳۰۴ است که با درایت ایرانیان شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران حوان - ۱۷ دی ماه سالروز  فرمان ضد ایرانی و اسلامی رضاخان برای کشف حجاب است که باور‌های عمیق مردم اسلامی ایران سدی بر آن شد.

