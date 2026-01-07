با هدف محرومیت‌زدایی هدفمند، توانمندسازی اقتصادی و ارتقای شاخص‌های آموزش و سلامت، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان بنیاد علوی و استانداری هرمزگان با اعتباری بالغ بر ۲۵.۵ همت به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌هایی که اجرای آنها طی سه سال آینده، زمینه‌ساز توسعه پایدار در مناطق کم‌برخوردار این استان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمود عسگری‌آزاد مدیر عامل بنیاد علوی، در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری این بنیاد با استانداری هرمزگان، با اشاره به رویکرد مردم‌محور بنیاد علوی، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه‌ها با تمرکز بر محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های خرد، ارتقای نظام آموزشی و بهبود خدمات درمانی در استان هرمزگان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از هفت استان هدف بنیاد علوی است، افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب این همکاری‌ها طی سه سال آینده به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و با ایجاد فرصت‌های پایدار در حوزه اشتغال، آموزش و خدمات اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش محرومیت و ارتقای رفاه عمومی ایفا می‌کند.

رئیس هیأت‌مدیره بنیاد علوی با اشاره به محور‌های حوزه سلامت تصریح کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، مراقبت از مادران باردار و اجرای طرح‌های پیشگیرانه درمانی، از اولویت‌های اصلی این تفاهم‌نامه‌ها به شمار می‌رود.

عسگری‌آزاد همچنین با تأکید بر جایگاه آموزش در توسعه پایدار استان گفت: بیش از ۵۴ هزار دانش‌آموز مستعد در هرمزگان شناسایی شده‌اند که با اجرای دوره‌های آموزشی و برنامه‌های تقویتی، بستر لازم برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای آنان فراهم خواهد شد.

در ادامه این مراسم، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، امضای این تفاهم‌نامه‌ها را نقطه آغاز حرکتی تحولی در مسیر توسعه استان دانست و اظهار کرد: بنیاد علوی با اتخاذ رویکردی کارآمد، مشارکت‌محور و کم‌هزینه، الگوی موفقی از حکمرانی اثربخش را در مناطق هدف پیاده‌سازی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این تفاهم‌نامه‌ها با محوریت مشارکت مردم، ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اجرایی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار کم‌برخوردار استان خواهد شد.

