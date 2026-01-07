وبسایت کاریابی ایران استخدام در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود، با استناد به اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی منتشرشده از سوی نهادهای مختلف، پیش‌بینی کرده است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از آزمون‌های مهم و اثرگذار در تقویم استخدامی کشور برگزار شود.

آزمون استخدام شرکت نفت

بر اساس اخبار منتشرشده، فرآیند جدید استخدام وزارت نفت در مرحله اخذ مجوز قرار دارد و پس از صدور مجوز، دفترچه آزمون منتشر و فرآیند ثبت‌نام آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت نهایی شدن، جذب ۸۱۳ نیروی انسانی در دستور کار قرار گیرد. بر اساس اعلام منابع مرتبط، مجری آزمون استخدامی شرکت نفت، مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خواهد بود. همچنین داوطلبان بومی از امتیازات ویژه برخوردار خواهند بود. شاغلان فعلی وزارت نفت با قرارداد پیمانکاری موقت نیز امکان شرکت در این آزمون را با هدف تبدیل وضعیت و رسمی شدن خواهند داشت.

· آزمون استخدامی تامین اجتماعی

بر اساس اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان در مرحله جذب ۳۹۰۰ نیروی پیمانی قرار دارد که حدود ۱۹۰۰ نفر از آن‌ها به حوزه پرستاری اختصاص خواهد داشت. همچنین مجوز جداگانه‌ای برای جذب ۱۳۰۰نیروی پشتیبانی و شرکتی صادر شده که آزمون مربوط به آن در دی‌ماه برگزار می‌شود. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود ۵۳۰۰ نیروی انسانی جدید به‌زودی به این سازمان اضافه شود.

· آزمون استخدام نیروی خدماتی آموزش و پرورش

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از ساماندهی وضعیت ۵۲ هزار نیروی خدماتی مدارس (بابای مدرسه) خبر داد. به گفته وی، هم‌ زمان مجوز استخدام ۲۰ هزار نیروی خدماتی جدید نیز صادر شده و این جذب با هدف جبران کمبود نیروی انسانی در مدارس کشور انجام خواهد شد.

· چهاردهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در صورت نهایی شدن مجوزها، احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. به گفته وی، درخواست دستگاه‌های متقاضی در حال بررسی است و در صورتی که آزمون تا پایان سال جاری برگزار نشود، زمان برگزاری آن به سال آینده موکول خواهد شد.

· آزمون استخدامی وزارت بهداشت

بر اساس اظهارات مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت مقرر شده است در بهار سال ۱۴۰۵ مجوز جدیدی برای جذب نیروی انسانی صادر شود. در همین راستا، مکاتبات لازم با سازمان امور اداری و استخدامی کشور با امضای وزیر بهداشت به‌منظور اخذ مجوزهای جدید انجام شده است.

· آزمون استخدام محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خالی بودن حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی و رسیدن این رقم به ۶۰ درصد در حوزه محیط‌بانی، از صدور مجوز جذب ۸۰۰ نیروی جدید خبر داد. به گفته وی، این نیروها از طریق آزمون استخدامی و در ۳۱ استان کشور توزیع خواهند شد و با توجه به بازنشستگی‌های پیشِ رو، جذب سالانه نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد اولویت جذب با محیط ‌بانان بومی خواهد بود.

· آزمون استخدام هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از صدور مجوز جذب ۶ هزار نیروی جوان، متخصص و متعهد خبر داد و اعلام کرد این نیروها تا بهار آینده در شعب و مراکز استان‌ها به‌کارگیری خواهند شد. به گفته وی، با اجرای این جذب، حدود ۵۰ درصد نیروی انسانی هلال احمر جوان‌سازیمی‌شود که نقش مهمی در افزایش کارایی و توان امدادرسانی خواهد داشت.

· آزمون استخدامی معلولین

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت با هدف جذب ۴۴۰۳ نفر در 46 دستگاه اجرایی کشور برگزار خواهد شد. طبق این آمار، سهم وزارت آموزش‌وپرورش ۳۰۰۰ نفر، سازمان بهزیستی ۲۴۴ نفر و وزارت بهداشت ۱۴۴ نفر اعلام شده است.

در نخستین آزمون استخدامی معلولان، حدود ۳۰۰۰ نفر جذب شده‌اند و در این دوره نیز فرآیند جذب شامل ثبت‌نام الکترونیکی، برگزاری آزمون طبق مراحل قانونی و تکمیل فرآیند جذب تا پایان سالخواهد بود. مشاغل تعریف‌شده متناسب با توانمندی افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

· آزمون استخدامی فرزندان شهدا و ایثارگران

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران از آغاز فرآیند استخدام پذیرفته‌شدگان دومین آزمون استخدامی ویژه ایثارگران خبر داد و اعلام کرد نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در ۳۰ دستگاه اجرایی در حال طی مراحل استخدام هستند. به گفته وی، هم‌زمان اقدامات لازم برای برگزاری سومین آزمون استخدامی این گروه نیز در دستور کار قرار دارد و اخذ موافقت اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و مکاتبه با دستگاه‌ها برای شناسایی پست‌های بلاتصدی در حال انجام است.

· آزمون استخدام اورژانس اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد اورژانس اجتماعی در کشور حدود ۵ هزار نیروی فعال دارد که نزدیک به ۳ هزار نفر از آن‌ها به‌صورت خرید خدمت فعالیت می‌کنند. به گفته وی، پیگیری‌ها برای دریافت مجوز خاص تبدیل وضعیت این نیروها در جریان است و هم‌زمان درخواست استخدام ۱۲۰۰ نیروی جدیدنیز برای سال جاری به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

نکته :

جزئیات بیشتر درباره زمان و نحوه برگزاری آزمون‌ها متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. داوطلبان می‌توانند از طریق اطلاعیه‌های رسمی، روند ثبت‌نام و شرایط شرکت در این آزمون‌ها را پیگیری کنند. برای مشاهده این اطلاعیه‌ها، با ورود به سایت ایران استخدام و انتخاب گزینه «جست‌وجو»، سپس بخش «آزمون‌های استخدامی»، صفحه مربوط به آزمون‌های استخدامی پیشِ‌رو را مشاهده نمایند.

منبع: ایران استخدام