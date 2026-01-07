باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت دانشگاه تربیت مدرس روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای توضیح داد: پیمانکار مشغول به کار در خوابگاه نرگس ۳ (ویژه دانشجویان متأهل) از یک وسیله گرمایشی و روشن کردن مشعل گاز، برای خشک کردن سریع گچ دیوار‌ها و آماده شدن برای رنگ زدن و تحویل استفاده می‌کرده که این صحنه از ساختمان‌های مجاور به اشتباه به عنوان آتش‌سوزی گزارش شده است.

با حضور سریع آتش‌نشانان و بررسی محل، مشخص شد هیچ‌گونه آتش‌سوزی یا خطری وجود نداشته و تمامی فعالیت‌ها در چارچوب استاندارد‌های ایمنی در حال انجام است.

مدیریت دانشجویی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اطمینان‌بخشی به ساکنین، از تمامی همشهریان و دانشجویان به دلیل حس مسئولیت و دقت‌نظرشان تشکر و اعلام کرده که وضعیت کلیه خوابگاه‌های این مجموعه عادی گزارش شده و دانشجویان می‌توانند با آرامش به فعالیت‌های خود ادامه دهند.