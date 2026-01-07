وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر بازنگری جدی در مقررات و رویه‌های ستادی گفت: فرآیند‌های نظام آموزشی باید تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین جلسه توجیهی راه اندازی «کارگروه مقررات‌زدایی و تسهیل فرایند‌های ستادی» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه، حسین سیمایی با تشریح رویکرد کلان وزارت علوم در اصلاح نظام اداری، بر ضرورت بازنگری جدی در مقررات و رویه‌های ستادی تأکید کرد و اظهار داشت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایند‌های تصمیم‌گیری است که کارآمدی ستاد و دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل امور، افزایش پاسخ‌گویی و تقویت نقش دانشگاه‌ها، به‌صورت جدی پیگیری و اجرا خواهد شد و معاونت‌ها در قبال تحقق نتایج آن مسئول خواهند بود.

در ادامه جلسه، روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقررات زدایی، «مقررات‌زدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیم‌گری دستوری به تنظیم‌گری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونت‌ها در شناسایی مقررات و فرایند‌های زائد، ارائه پیشنهاد‌های مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقررات‌زدایی شد.

همچنین مقررشد هر ۴۵ روز یک‌بار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضا و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیت‌دار از قبیل هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر و معاون مربوطه اقدام شود.

منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برچسب ها: وزیر علوم ، نظام آموزشی
خبرهای مرتبط
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
هیچ گروهی حق ورود خودسرانه به دانشگاه ندارد
وزیر علوم:
وحدت حوزه و دانشگاه به معنای حذف تفاوت‌ها نیست 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«ارزشیابی دروس ابتدایی» بازنگری شد
پیگیری حادثه بیمارستان ایلام براساس گزارش هیات اعزامی/ نظام سلامت حافظ جان مردم است
حمایت وزارت اقتصاد از نخبگان المپیاد اقتصاد
حادثه‌ای در خوابگاه نرگس تربیت مدرس رخ نداده/ وضعیت خوابگاه‌ها عادی است
مشارکت بخش‌های تخصصی در فرایند آموزش موجب تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار می‌شود
هشدار درباره ارسال دارو از مسیر‌های غیرمجاز
بودجه ۱۴۰۵ دارو؛ هشدار فاصله خطرناک منابع و نیاز‌ها
تأکید وزیر علوم بر بازنگری مقررات و تسهیل فرایند‌های نظام آموزش عالی
آخرین اخبار
تأکید وزیر علوم بر بازنگری مقررات و تسهیل فرایند‌های نظام آموزش عالی
حادثه‌ای در خوابگاه نرگس تربیت مدرس رخ نداده/ وضعیت خوابگاه‌ها عادی است
پیگیری حادثه بیمارستان ایلام براساس گزارش هیات اعزامی/ نظام سلامت حافظ جان مردم است
هشدار درباره ارسال دارو از مسیر‌های غیرمجاز
بودجه ۱۴۰۵ دارو؛ هشدار فاصله خطرناک منابع و نیاز‌ها
«ارزشیابی دروس ابتدایی» بازنگری شد
مشارکت بخش‌های تخصصی در فرایند آموزش موجب تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار می‌شود
حمایت وزارت اقتصاد از نخبگان المپیاد اقتصاد
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص فیلم منتشر شده از اتفاقات اطراف بیمارستان سینا
پیشگیری از اختلالات بینایی با غربالگری چشم نوزادان نارس + فیلم
ثبت‌نام آزمون دستیاری آغاز شد
علت جهش قیمت گوشی‌های هوشمند به طرز بی سابقه چیست؟
کشف هیجان انگیز دانشمندان در مورد ویروس‌هایی که ۹۰٪ کودکان را آلوده می‌کنند
اگر خورشید ناگهان منفجر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
ویژگی‌های کلیدی اولین به‌روزرسانی تلگرام در سال ۲۰۲۶
هشدار یک مطالعه؛ قطع مصرف اوزمپیک در دوران بارداری ممکن است مادر و نوزاد را به خطر بیندازد
سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای جهش اقتصاد دیجیتال