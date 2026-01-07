باشگاه خبرنگاران جوان - اولین جلسه توجیهی راه اندازی «کارگروه مقرراتزدایی و تسهیل فرایندهای ستادی» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این جلسه، حسین سیمایی با تشریح رویکرد کلان وزارت علوم در اصلاح نظام اداری، بر ضرورت بازنگری جدی در مقررات و رویههای ستادی تأکید کرد و اظهار داشت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایندهای تصمیمگیری است که کارآمدی ستاد و دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل امور، افزایش پاسخگویی و تقویت نقش دانشگاهها، بهصورت جدی پیگیری و اجرا خواهد شد و معاونتها در قبال تحقق نتایج آن مسئول خواهند بود.
در ادامه جلسه، روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقررات زدایی، «مقرراتزدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیمگری دستوری به تنظیمگری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونتها در شناسایی مقررات و فرایندهای زائد، ارائه پیشنهادهای مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقرراتزدایی شد.
همچنین مقررشد هر ۴۵ روز یکبار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضا و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیتدار از قبیل هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر و معاون مربوطه اقدام شود.
منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری