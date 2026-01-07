رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:در جهت رفع نگرانی برای افزایش قیمت کالاها، خوشبختانه بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: یکی از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شد این بود که اگرچه حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار دارد، اما تکلیف واحدهای تولیدی چه خواهد شد. خوشبختانه در این زمینه نیز همکاران ما بسته‌ای جامع و مؤثر پیش‌بینی کرده‌اند.

وی افزود: تا امروز، برای مثال یک دامدار نهاده‌های خود را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌کرد، اما در شرایط جدید ممکن است با نرخ‌های بالاتری مواجه شود. به همین منظور، بانک مرکزی سازوکاری را طراحی کرده است که بر اساس آن، ابتدا کالا در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، تولید انجام می‌شود و پس از فروش محصول، تسویه صورت می‌گیرد. این سازوکار که در قالب اعتبارات اسنادی داخلی و انواع برات‌های داخلی اجرا می‌شود، فشار نقدینگی را از دوش تولیدکنندگان برمی‌دارد.

وی افزود: در همین راستا، سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز افزایش می‌یابد تا منابع لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و این واحدها با مشکل مواجه نشوند.

او بیان کرد:نکته بسیار مهم و اساسی در حمایت از تولید این است که تا پیش از این، ما کالای خارجی ــ به‌عنوان مثال برنج ــ را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کردیم، در حالی که تولیدکننده داخلی همان کالا را با هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان تولید می‌کرد. نتیجه این سیاست، تضعیف تولید داخل و اعطای رانت و یارانه به تولیدکننده خارجی بود.

وی ادامه داد:با اصلاح این رویه و حذف رانت‌های ارزی، تولید داخلی فرصت پیدا می‌کند فعال شود، نیازهای کشور را تأمین کند و جایگاه واقعی خود را باز یابد. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، این یارانه باید با افتخار در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گیرد، نه تولید خارجی.

او گفت: واقعا عناوینی مثل تریدرها و تراسی‌های اینا یک قارچ‌های مسمومی بودند که در فضای اقتصادی ما رویش کردند رویه تغییر می‌کند به طوری که از این پس نفت ایران در اختیار تنها ۱۰۰ نفر قرار نخواهد گرفت که بروند بعد از مدت ها ارز وارد کشور نکنند.