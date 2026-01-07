پیشگیری از فساد، مقدم بر برخورد قضایی است

ذبیحالله خداییان در دیدار با آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس اصول ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور بر عهده این سازمان بهعنوان عالیترین دستگاه نظارتی کشور گذاشته شده است.
وی افزود: هدف تدوینکنندگان قانون اساسی از واگذاری این مسئولیت، ایفای نقش سازمان بازرسی بهعنوان «چشم بینا و صادق نظام» بوده و این سازمان نیز با تکیه بر رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد را در دستور کار جدی خود قرار داده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیشگیری از فساد تصریح کرد: در همین راستا، سازمان بازرسی، یک پژوهش سراسری انجام داد که در نتیجه آن حدود ۲ هزار مسئله و آسیب شناسایی و پس از بررسی، ۲۱۳ گلوگاه و بستر فسادخیز احصا شد.
خداییان گفت: این موارد به دولت ابلاغ شد و با همکاری دولت، بهویژه در دوره دولت شهید آیتالله رئیسی، بخش قابل توجهی از این گلوگاهها اصلاح یا حذف شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه «نظارت بهموقع» مهمتر از برخورد پسینی است، اظهار داشت: سازمان بازرسی بنا ندارد منتظر وقوع فساد بماند؛ بلکه به محض مشاهده انحراف یا سوءجریان، با هشدار فوری و ارائه راهکار، موضوع را به مسئول مربوط گوشزد میکند تا از بروز خسارت و نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ترک فعل مدیران بهعنوان یکی از چالشهای مهم یاد کرد و افزود: یکی از سیاستهای جدی سازمان، شناسایی مدیرانی است که بهصورت عمدی از انجام وظایف قانونی خودداری میکننداگرچه ترک فعل در موارد محدودی جرم محسوب میشود، بهعنوان تخلف اداری مورد پیگیری و معرفی به مراجع مربوطه قرار میگیرد.
خداییان با انتقاد از این نگاه که دستگاههای نظارتی مانع فعالیت مدیران هستند، گفت: دستگاههای نظارتی حامی مدیران فعال، قانونمدار و تلاشگر هستند و تنها با افرادی برخورد میشود که از مسئولیت فرار میکنند یا بهدنبال سوءاستفادهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان بوشهر در حوزه منابع، معادن و موقعیت اقتصادی تأکید کرد: اگر مدیران بهموقع و صحیح به وظایف خود عمل کنند، این استان میتواند نقش مهمی در اداره کشور ایفا کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پایان با تأکید بر نقش علما و ائمه جمعه بهعنوان مرجع و پناهگاه مردم، خواستار تعامل، ارشاد و انتقال گزارشها و مطالبات مردمی به دستگاههای نظارتی شد و گفت: همکاری و هشدار بهموقع، میتواند مانع از بروز بسیاری از مفاسد شود.