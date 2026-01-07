طبق آخرین آمار‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت:صادرات مناطق آزاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۹ درصد داشته است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ طبق آخرین آمارهای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عملکرد شاخص‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش ارزش تولید و روند رو به رشد صادرات را نشان می‌دهد که بیانگر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق است.

بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۹ ماهه امسال به ۴.۹۶۴.۵۴۸ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده با ثبت ۱.۵۴۹.۳۱۴ میلیارد ریال، افزایش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز مناطق آزاد عملکرد چشمگیری داشته‌اند؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده با تحقق ۵۶۸ میلیون دلار، رشد قابل توجه ۲۵۳ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ثبت کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده به ۵۱۴ میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد ۳۱۴ درصدی در این حوزه است.

بر اساس این گزارش، صادرات مناطق آزاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۹ درصد داشته است. 

همچنین ارزش تولیدات مناطق آزاد در این بازه زمانی به بیش از ۳.۵۱۳.۸۵۱ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۹ درصدی را ثبت کرده و از تحقق مطلوب اهداف تولیدی در این مناطق حکایت دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که تداوم رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش خارجی، در کنار افزایش تولید و صادرات، نقش مهمی در تقویت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و توسعه پایدار این مناطق ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: مناطق آزاد ، رشد صادرات
