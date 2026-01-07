با دستور فرمانده انتظامی استان فارس، سه نوجوان شرکت‌کننده در تجمعات اخیر بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد و به خانواده‌هایشان بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمید افرامن گفت: با دستور مستقیم فرمانده انتظامی استان و با هدف حمایت از آینده سازان کشور، سه نوجوان پسر که به دلیل هیجانات مقطعی در تجمعات اخیر شرکت کرده بودند، با رافت و گذشت پلیس آزاد و به خانواده بازگشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس اظهارکرد: بسیاری از ماموریت‌های فراجا بر پایه آموزش، ارشاد و پیشگیری است و در برخورد با نوجوانان و جوانان باید نگاه تربیتی و آینده‌نگر داشت.

او افزود: از همین‌رو و در چارچوب قانون و با هماهنگی مرجع قضایی تصمیم گرفته شد این نوجوانان بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند تا آینده آنان دچار آسیب نشود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با اشاره به نقش خانواده‌ها در هدایت فرزندان، تصریح کرد: از والدین محترم انتظار می‌رود با نظارت بر رفتار فرزندان، همراهی و گفت‌وگو با آنان،ضمن افزایش آگاهی فرزندان نسبت به تبعات قانونی و اجتماعی رفتارهای هیجانی و پر خطر، آنان را در مسیر قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یاری کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: پلیس فارس ، آزادی جوان ، تجمعات اخیر
رأفت پلیس فارس؛ آزادی سه نوجوان از تجمعات اخیر
