معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس اظهارکرد: بسیاری از ماموریت‌های فراجا بر پایه آموزش، ارشاد و پیشگیری است و در برخورد با نوجوانان و جوانان باید نگاه تربیتی و آینده‌نگر داشت.

او افزود: از همین‌رو و در چارچوب قانون و با هماهنگی مرجع قضایی تصمیم گرفته شد این نوجوانان بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند تا آینده آنان دچار آسیب نشود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با اشاره به نقش خانواده‌ها در هدایت فرزندان، تصریح کرد: از والدین محترم انتظار می‌رود با نظارت بر رفتار فرزندان، همراهی و گفت‌وگو با آنان،ضمن افزایش آگاهی فرزندان نسبت به تبعات قانونی و اجتماعی رفتارهای هیجانی و پر خطر، آنان را در مسیر قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یاری کنند.