باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جرالد ساکولر، رئیس «باشگاه تجاری اتریش در روسیه»، هشدار داد که سیاست تحریمی اروپا علیه روسیه، خساراتی به مراتب سنگینتر از اقتصاد روسیه به خود اتحادیه اروپا وارد میکند.
ساکولر اظهار داشت: «کاملا روشن است که آسیب تحریمها به اتحادیه اروپا کمتر از ضرر آن برای روسیه نیست؛ حتی معتقدم که اروپا آسیب بزرگتری دیده است.» او همچنین به شکاف عمیق میان کشورهای عضو اتحادیه اشاره کرد و افزود: برخی کشورهای اروپایی اکنون با رویکردی واقعبینانه با این بحران برخورد کرده و مخالف ادامه تحریمها هستند و در مقابل، برخی دیگر همچنان مواضع آرمانگرایانه اتخاذ کرده و دنبالهروی سیاستهای آلمان (بهعنوان تأمینکننده اصلی بودجه اتحادیه) هستند.
رئیس باشگاه تجاری اتریش، سیاستمداران حامی تحریم را مسئول آسیبهای وارده به کشورهایشان دانست. وی تاکید کرد که ریشه مشکلات اقتصادی کنونی اتحادیه اروپا در افزایش شدید قیمت منابع و انرژی نهفته است که مستقیما از این تحریمها ناشی شده است.
او با اشاره به اینکه گسترش فعالیت شرکتهای اتریشی در بازار روسیه در راستای منافع اقتصادی مشترک است، پیشبینی کرد که با لغو تحریمها، هر دو طرف از مزایای ملموسی بهرهمند خواهند شد. ساکولر در پایان اعلام کرد که مدیریت کسبوکارهای خارجی در روسیه همواره بر عهده کسانی است که تفاوتهای میان رویکرد اروپایی و روسی را درک میکنند و با ویژگیهای خاص بازار روسیه سازگار هستند.
