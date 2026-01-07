باشگاه خبرنگاران جوان -احسان عاشوری، سرپرست فنی بیست‌ونهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال نشسته ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کشور گفت: این مسابقات با حضور ۲۴ تیم از ۲۳ استان، پس از ۹ روز رقابت فشرده به کار خود پایان داد.

وی افزود:در دیدار پایانی این مسابقات که بین تیم‌های والیبال نشسته گلستان و قزوین برگزار شد، تیم گلستان توانست با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

عاشوری گفت:همچنین تیم‌های استان‌های مازندران و قم به‌صورت مشترک در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند.

سرپرست فنی این دوره از مسابقات با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها گفت: این مسابقات با حضور ۳۵۰ ورزشکار و اعضای کادر فنی و همچنین ۵۰ نفر عوامل فنی و اجرایی برگزار شد.

عاشوری افزود: رقابت‌ها در چهار گروه شش‌تیمی برگزار شد و پس از انجام ۷۵ مسابقه، از یازدهم تا هفدهم دی‌ماه به کار خود پایان داد.

وی با تأکید بر رویکرد استعدادیابی در این دوره از مسابقات گفت: تیم‌ها ملزم به استفاده از دو بازیکن زیر ۲۵ سال و دو بازیکن زیر ۲۰ سال بودند و یکی از اهداف اصلی این رقابت‌ها، کشف و پرورش استعداد‌های والیبال نشسته در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برای تیم‌های ملی است.