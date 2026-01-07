باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، روند اجرای پروژه فیبر نوری استان فارس با محوریت هماهنگی بیندستگاهی مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که بر ضرورت نگاه جامع، پرهیز از اقدامات جزیرهای و برنامهریزی منسجم برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان تأکید داشت و کاهش هزینهها، تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای رضایتمندی عمومی را بهعنوان دستاوردهای اصلی این رویکرد مطرح کرد.
علیرضا انصاری در این جلسه ضمن تبریک ماه رجب، روز مرد و ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام)، بر لزوم بهرهگیری از این مناسبتها برای تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه بخشینگر در اجرای پروژههای عمرانی، اظهار داشت: حل دغدغهها و چالشهای موجود در حوزه اجرای فیبر نوری نیازمند نگاه جامع، تعامل مستمر و کارگروهی میان دستگاههای اجرایی است و هرگونه اقدام جزیرهای منجر به افزایش هزینهها و نارضایتی عمومی خواهد شد.
او افزود: آگاهی دقیق هر دستگاه از حیطه وظایف قانونی خود و انجام مسئولیتها در چارچوب همکاری و هماهنگی بیندستگاهی، اصل اساسی در پیشبرد موفق پروژههای زیرساختی بهویژه در حوزه فیبر نوری است.
انصاری با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری از نظر کمی و کیفی یکی از الزامات مهم در مسیر تحقق دولت هوشمند و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان است و باید با برنامهریزی منسجم و نظارت دقیق دنبال شود.
او همچنین کاهش حفاریهای پیدرپی را از اولویتهای مهم مدیریت استان دانست و گفت: هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی در زمانبندی و اجرای حفاریها، ضمن کاهش هزینههای مرتبط، موجب تسریع در اجرای پروژهها و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
در پایان این جلسه، بر ضرورت استمرار برگزاری نشستهای تخصصی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و تدوین راهکارهای عملی برای اجرای فیبر نوری در سطح استان تأکید شد.
