باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: از ظرفیت «صندوق سازگاری» کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل‌متحد و برنامه توسعه ملل‌متحد (UNDP) برای افزایش تاب آوری اقلیمی در کشور در حوزه محیط زیست طبیعی و دریایی استفاده خواهد شد.

وی افزود: این موضوع در جلسه‌ای با حضور نماینده برنامه توسعه ملل‌متحد (UNDP) در تهران و نمایندگان مرکز بین الملل، معاونت دریایی و طبیعی سازمان مطرح شد که در راستای پایش و نظارت بر عملکرد پروژه‌های بین‌المللی مشترک انجام خواهد گرفت.

وی گفت: در این نشست، پیشنهاد تهیه و ارائه پروپوزالی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های «صندوق سازگاری» با حضور نمایندگان معاونت‌های محیط زیست طبیعی و محیط زیست دریایی سازمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

خورسند اظهار کرد: بر این اساس مقرر شد ۲ معاونت یادشده با همکاری و هماهنگی یکدیگر، شرایط لازم برای تدوین یک پروپوزال مشترک را فراهم کرده و پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، پروپوزال نهایی از طریق برنامه توسعه ملل متحد برای ارائه به صندوق سازگاری ارسال شود.

