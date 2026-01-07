باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از جمله استان گیلان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
محمدرضا محسنی، دبیر ستاد انتخابات استان گیلان امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) درباره زمان و نحوه ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر در این استان گفت: این فرآیند از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه امسال به صورت غیرحضوری و از طریق پنجره واحد وزارت کشور انجام خواهد شد.
او افزود: داوطلبان میتوانند از روز یکشنبه ۲۱ دی ماه تا روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ به مدت ۷ روز و در بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه به پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir و از طریق لینک «ثبت داوطلبی در انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر» نسبت به تکمیل اطلاعات، بارگذاری مدارک مورد نیاز و اعلام ثبتنام خود اقدام کنند.
به گفته دبیر ستاد انتخابات استان گیلان، پس از تکمیل مراحل ثبتنام، برای داوطلبان شناسه موقت ثبتنام صادر خواهد شد.
ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در گیلان ۲۴ تا ۳۰ بهمن و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در بندر انزلی هم ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ماه انجام میشود.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان