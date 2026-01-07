در نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بر تأمین به موقع اقلام مورد نیاز شهروندان و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت کالا‌های اساسی و پرمصرف تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که شامگاه سه شنبه - ۱۶ دی - با حضور تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های ذیربط و به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار و ضمن بررسی گزارش‌های بازار، بر لزوم تأمین به‌موقع کالا‌ها و نظارت بر قیمت‌ها تاکید شد.

محور اصلی مباحث مورد بررسی در این نشست که سومین جلسه کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم بود، برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی با هدف تقویت راهبری و اعمال نظارت موثر بر فرآیند‌های اجرایی و حصول اطمینان ازتحقق اهداف تعیین‌شده در راستای ارتقای سطح معیشت مردم بود.

تاکید بر تأمین به موقع اقلام مورد نیاز شهروندان و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت کالا‌های اساسی و پرمصرف دو محور اصلی مورد تاکید در این جلسه بود همچنین در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی استراتژیک اقلام اساسی و روند توزیع آنها از سوی دستگاه‌های ذیربط ارائه شد و در ادامه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی به منظور مدیریت بهینه بازار، پیشگیری از بروز کمبود کالا و مقابله با تخلفات احتمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به دنبال آیین نامه تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوبه دهم دی هیات وزیران به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده است این کارگروه با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ارگان‌های ذیربط در محل بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهند و تاکنون دو نشست برگزار شده است.

تصمیم گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوار‌ها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالا‌های اساسی، تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی از طریق ابزار‌های زیر خط ترازنامه‌ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه‌های اقتصادی متاثیر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
آخرین اخبار
پایش مستمر بازار برای تامین پایدار کالا‌های اساسی
رشد ۱۹ درصدی صادرات مناطق آزاد در ۹ ماه گذشته
حمایت دولت از تولیدکنندگان در کنار کنترل قیمت‌ها
آزمون‌های استخدامی پیشِ رو در سال ۱۴۰۴
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
نیروگاه‌های تهران سوخت مایع مصرف نمی‌کنند
برخی محصولات آب بر در الگوی کشت جدید حذف می‌شود+ فیلم
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفت
رشد بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
رونمایی از یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود