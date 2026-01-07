باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با تأکید بر اهمیت اقتصادی بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: نخستین گام در ارزیابی هر پروژه، بررسی توجیه و صرفه اقتصادی آن است و طرح «شهر سلامت» نیز باید از این منظر به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید کرد: این پروژه نیازمند ارائه پروپوزالی به‌روز، شفاف و روشن است تا بتواند توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند؛ چرا که در شرایط وجود ابهام و تردید، امکان جذب سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به تجربیات موفق فارس در جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در صورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و همچنین شفاف شدن شرایط، سرمایه‌گذاری در شهر سلامت شیراز نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

امیری با دسته‌بندی مسئولیت‌ها در سه سطح ملی، استانی و سرمایه‌گذاری تشریح کرد: بخشی از امور، از جمله هماهنگی با وزارت بهداشت و انتقال اعتبارات، نیازمند پیگیری در سطح دولت و وزارتخانه‌هاست؛ بخشی دیگر به زیرساخت‌ها و امور سخت‌افزاری مربوط می‌شود که مدیران استانی باید با جدیت آن را دنبال کنند؛ و بخش سوم، جذب و اقناع سرمایه‌گذاران است که تحقق آن مستلزم ارائه طرحی اقتصادی، شفاف و سودآور خواهد بود.

او با اشاره به تجربه‌های موفق در رفع موانع پروژه‌هایی همچون بیمارستان پیوند اعضا و شرکت کربنات سدیم فیروزآباد، پیروی از همین الگو مدیریتی را برای حل مسائل شهر سلامت مفید دانست و تأکید کرد: در اولین فرصت، نشستی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محل پروژه برگزار شود تا ضمن تعیین دقیق مسئولیت‌ها، مسیر اجرا شتاب گیرد و زمینه تحقق اهداف این طرح فراهم آید.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم جانمایی شهر سلامت در سند جامع گردشگری استان تأکید کرد و گفت: این پروژه باید به‌عنوان یکی از محور‌های توسعه گردشگری سلامت در این سند، که محور اصلی توسعه استان خواهد بود، لحاظ شود.

در این دیدار و پیش از سخنان استاندار هادی منصوری و سعید مصفا مدیران عامل و خلیل رضائیان، عبدالحمید معافیان و مسعود رضایی اعضای هیئت رئیسه شهر سلامت به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود در خصوص روند این پروژه پرداختند.

منبع: استانداری فارس