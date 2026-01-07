استاندار فارس تأکید کرد: پروژه شهر سلامت باید به‌عنوان محور توسعه گردشگری سلامت در سند جامع استان لحاظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با تأکید بر اهمیت اقتصادی بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: نخستین گام در ارزیابی هر پروژه، بررسی توجیه و صرفه اقتصادی آن است و طرح «شهر سلامت» نیز باید از این منظر به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید کرد: این پروژه نیازمند ارائه پروپوزالی به‌روز، شفاف و روشن است تا بتواند توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند؛ چرا که در شرایط وجود ابهام و تردید، امکان جذب سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به تجربیات موفق فارس در جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در صورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و همچنین شفاف شدن شرایط، سرمایه‌گذاری در شهر سلامت شیراز نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

امیری با دسته‌بندی مسئولیت‌ها در سه سطح ملی، استانی و سرمایه‌گذاری تشریح کرد: بخشی از امور، از جمله هماهنگی با وزارت بهداشت و انتقال اعتبارات، نیازمند پیگیری در سطح دولت و وزارتخانه‌هاست؛ بخشی دیگر به زیرساخت‌ها و امور سخت‌افزاری مربوط می‌شود که مدیران استانی باید با جدیت آن را دنبال کنند؛ و بخش سوم، جذب و اقناع سرمایه‌گذاران است که تحقق آن مستلزم ارائه طرحی اقتصادی، شفاف و سودآور خواهد بود.

او با اشاره به تجربه‌های موفق در رفع موانع پروژه‌هایی همچون بیمارستان پیوند اعضا و شرکت کربنات سدیم فیروزآباد، پیروی از همین الگو مدیریتی را برای حل مسائل شهر سلامت مفید دانست و تأکید کرد: در اولین فرصت، نشستی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محل پروژه برگزار شود تا ضمن تعیین دقیق مسئولیت‌ها، مسیر اجرا شتاب گیرد و زمینه تحقق اهداف این طرح فراهم آید.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم جانمایی شهر سلامت در سند جامع گردشگری استان تأکید کرد و گفت: این پروژه باید به‌عنوان یکی از محور‌های توسعه گردشگری سلامت در این سند، که محور اصلی توسعه استان خواهد بود، لحاظ شود.

در این دیدار و پیش از سخنان استاندار هادی منصوری و سعید مصفا مدیران عامل و خلیل رضائیان، عبدالحمید معافیان و مسعود رضایی اعضای هیئت رئیسه شهر سلامت به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود در خصوص روند این پروژه پرداختند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: شهر سلامت شیراز ، سند جامع گردشگری ، شیراز ، استاندار فارس
خبرهای مرتبط
طرح جامع گردشگری چهارمحال و بختیاری نیازمند تامین اعتبار است
شیراز؛
سند جامع گردشگری در سال اول توسعه ششم نهایی می‌شود
آغاز عملیات اجرائی فاز یک شهر سلامت شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم
توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس
رأفت پلیس فارس؛ آزادی سه نوجوان از تجمعات اخیر
آخرین اخبار
رأفت پلیس فارس؛ آزادی سه نوجوان از تجمعات اخیر
توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم
عملیات پلیس در فارس؛ از کشف محموله‌های قاچاق تا دستگیری سارقان
افتتاح ۳ نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدن در شیراز
طلای کهربایی جهرم؛ خرمای شاهانی، از نخلستان‌ها تا بازار‌های جهانی
انتقال کارخانه سیمان فارس؛ گامی برای سلامت و زیست شهری شیراز
به آتش کشیدن منزل و خودسوزی در جهرم؛ عامل آتش سوزی دستگیر شد
شکستن شیشه‌های یک مغازه به بهانه اعتراضات در زرقان؛ متهم دستگیر شد
پلیس ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه ناامنی برخورد خواهد کرد
کشف ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در فارس
ورزش بهترین گزینه برای گسترش آرامش و نشاط اجتماعی است
دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای را کنار بگذارند
شیرازی‌ها الگویی ارزشمند برای جهان در انسان‌دوستی هستند