باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق گزارش ادعایی خبرگزاری «النشره»، حزبالله مرحله بازآرایی وضعیت داخلی خود را آغاز کرده و به نظر میرسد به «فعالیتهای سری و مخفیانه» بازگشته است؛ روشی که در اوایل دهه هشتاد میلادی در پیش گرفته بود و در آن مقطع توانست به موفقیتهای بزرگ تشکیلاتی، امنیتی، نظامی و سیاسی در داخل و خارج از لبنان دست یابد.
یک منبع آگاه به «النشره» اعلام کرد که شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله از یک سو به دنبال محدود کردن «دایره آگاهان» از جزئیات فعالیتهای حزب است و از سوی دیگر قصد دارد عملکرد و بازدهی تشکیلات را بهبود ببخشد. این منبع افزود: «شیخ قاسم طی مراحلی اقدام به کاهش نقش برخی مسئولان حزبی و برکناری تعدادی دیگر از چهرههای برجسته کرده است.»
بر اساس ادعای النشره از جمله افرادی که پس از یک دوره محدود شدن فعالیتها، اکنون بهطور نهایی و کامل از مسئولیت کنار گذاشته شده است، «وفیق صفا»، رئیس واحد ارتباط و هماهنگی حزبالله است.
این گزارش مدعی شده است: یکی از نمایندگان سابق پارلمان لبنان (با حروف اختصاری ع. ق) رسما وظایف وفیق صفا را بر عهده گرفته است و هیچیک از نامهایی که پیشتر در رسانهها مطرح شده بود (مانند «حاج ساجد») صحت ندارد. حاج ساجد سالهاست که حزبالله را ترک کرده و مسیر آکادمیک را برگزیده و هیچ ارتباط تشکیلاتی با حزب ندارد.
منبع: النشره