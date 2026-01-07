باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با توجه به روندهای نگران‌کننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این نهاد نظارت مالی تأکید می‌کند تجربه تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه منابع فراتر از مصوبه مجلس، جابجایی گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی است.

این نهاد نظارتی افزود:‌ همچنین درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی (جمعی - خرجی)، انتشار اوراق خارج از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز، دارای مغایرت‌های روشن با برنامه هفتم بوده و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌انضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.

منبع: دیوان محاسبات