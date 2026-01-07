باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ارادتمندان حضرت سیّدالسادات الاعاظم، احمد بن موسی الکاظم علیه‌السلام، به مناسبت سالروز شهادت این امامزاده جلیل‌القدر، از ۱۲ شهرستان استان فارس به شیراز مشرف شدند.

صبح امروز، جمع کثیری از عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام از میدان شهدا به سوی بارگاه نورانی حضرت شاهچراغ حرکت کرده و با تجدید میثاق با آن بزرگوار، در صحن‌ها و رواق‌های این حرم مطهر به برگزاری مراسم عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.

امروز، چهارشنبه هفدهم دی‌ماه، مصادف با هفدهم رجب، سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه‌السلام است؛ امامزاده‌ای بزرگوار که برادر ارشد امام رضا علیه‌السلام بوده و در سال ۲۰۲ هجری قمری به شهادت رسید. قرن‌هاست که حرم مطهر ایشان مأمن و زیارتگاه دوستداران خاندان عصمت و طهارت است.

حجت‌الاسلام میرشکاری، معاون فرهنگی آستان مقدس شاهچراغ، اعلام کرد: ظهر امروز و همزمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، حسن شالبافان در شبستان حرم مطهر به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت. همچنین از ساعت ۱۵، دسته‌های عزاداری سینه‌زنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن‌الحجج در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بلوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر حرکت کرده و در صحن احمدی به سوگواری خواهند پرداخت.

او افزود: امشب، در شام شهادت امین ولایت، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء، آیین خطبه‌خوانی هزار خادم در شبستان امام خمینی برگزار می‌شود. در این مراسم، آیت‌الله شیخ محمود رجبی ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ـ سخنرانی خواهد کرد و حاج میثم مطیعی به مرثیه‌سرایی می‌پردازد. اجرای این برنامه نیز با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه بوده و نجم‌الدین شریعتی عهده‌دار مدیریت مراسم است.

شیراز؛ دیار علم و فرهنگ، مزین به حضور نورانی شاهچراغ (ع)

حسینعلی امیری، استاندار فارس در پیامی به مناسبت سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تأکید کرد: وجود مبارک آن حضرت، شیراز را به «سومین حرم اهل‌بیت (ع)» در ایران اسلامی بدل ساخته و هویتی ماندگار در سپهر دینی و فرهنگی ایران اسلامی به این شهر بخشیده است.

متن پیام حسینعلی امیری به این شرح است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

السَّلامُ عَلَیکَ یَا سَیِّدَ السّاداتِ الاَعاظِمِ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یَا اَحمَدُ بنُ مُوسَی الکاظِم

شهر مقدس شیراز، این دیار دیرپای علم، فرهنگ و معنویت، قرن‌هاست که به برکت حضور نورانی امامزادگان جلیل‌القدر، به‌ویژه حضرت احمد بن موسی (ع)، متنعم به نعمت همجواری با خاندان اهل‌بیت (ع) و مشمول الطاف معنوی ایشان بوده است.

وجود مبارک آن حضرت، شیراز را به «سومین حرم اهل‌بیت (ع)» در ایران اسلامی بدل ساخته و هویتی ماندگار در سپهر دینی و فرهنگی ایران اسلامی به این شهر بخشیده است.

حضرت شاهچراغ (ع) با هجرت الهی خویش و با ایستادگی در مسیر ولایت، الگویی جاودان از ایمان، بصیرت و وفاداری به امام زمان خویش را برای تاریخ به یادگار نهادند؛ الگویی که امروز نیز چراغ راه جامعه اسلامی در مسیر عزت، مقاومت و معنویت است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی (ع)، به ارادتمندان اهل‌بیت (ع) و عموم مردم مؤمن و ولایتمدار استان فارس، امیدوارم با تأسی از سیره نورانی این امامزاده عظیم‌الشأن، اهتمام همگان به پاسداشت ارزش‌های دینی و صیانت از جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع)، بیش از پیش نهادینه شود و در جامعه تعمیق یابد.