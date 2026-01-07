باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی تظاهرات گسترده صهیونیستهای حریدی در قدس اشغالی علیه قانون سربازی اجباری، یک صهیونیست ۱۸ ساله کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که این حادثه شامگاه سهشنبه و در جریان اعتراضات دهها هزار نفری حریدیها رخ داد. تصاویر ویدئویی لحظهای را نشان میدهند که یک دستگاه اتوبوس بهطور مستقیم با جمعیتی که جادههای اصلی شهر را مسدود کرده بودند، برخورد میکند.
نیروهای امدادی مرگ یک جوان ۱۸ ساله را در محل حادثه تایید کردند. پلیس راننده اتوبوس را بازداشت کرده است، اما با رد فرضیه «حمله عمدی»، این واقعه را یک «حادثه رانندگی ناگهانی» توصیف کرد.
این تظاهرات به دعوت خاخامهای برجسته، از جمله خاخام موشه تسیداکا برگزار شد. او که از سرسختترین مخالفان خدمت نظامی است، شرکت در این اعتراضات را یک «واجب بزرگ» خوانده بود.
اعتراضات جامعه حریدی از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ و پس از حکم دیوان عالی رژیم تروریستی اسرائیل شدت گرفته است. طبق این حکم: ۱. یهودیان حریدی ملزم به انجام خدمت سربازی هستند. ۲. کمکهای مالی دولتی به موسسات حریدی که از اعزام سرباز به خدمت نظامی خودداری کنند، قطع خواهد شد.
منبع: آر تی