باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله احمد جنتی در ابتدای جلسه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴- شورای نگهبان، با اشاره به سالروز انتشار مقاله توهینآمیز ساواک علیه امام خمینی (ره) در یکی از روزنامهها پیش از انقلاب اسلامی، گفت: این واقعه تاریخی، زمینهساز قیام غیرتمندانه مردم قم در روز ۱۹ دی ۱۳۵۶ و از نقاط عطف مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی بود.
آیت الله جنتی افزود: ابعاد گوناگون این حادثه درسآموز باید بازخوانی شود؛ زیرا توهین به امام خمینی (ره) بهعنوان یک شخصیت بزرگ دینی، یک توطئه رسانهای بود که با بصیرت مردم ناکام ماند.
دبیر شورای نگهبان این رخداد را الگویی برای آینده دانست و تأکید کرد: این یک درس بزرگ است؛ اگر جهاد تبیین بهدرستی و با عمق کافی صورت گیرد، جامعه در بزنگاههای حساس، تصمیم درست و بهموقع میگیرد و دشمنان را در طراحیهای خود ناکام میگذارد و توطئههایشان را خنثی میکند.
جداکردن صف معترضان از اغتشاشگران توسط رهبر انقلاب سرلوحه اقدامات دستگاهها قرار گیرد
آیتالله جنتی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره اجتماعات چند روز گذشته در کشور، اظهار داشت: جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران توسط رهبر معظم انقلاب، باید سرلوحه اقدامات دستگاههای مختلف قرار گیرد.
وی، دشمنشناسی و آگاهی مردم را سد مستحکم در برابر توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان بهدلیل شکستهای پیدرپی خود در برابر بصیرت مردم، به توطئهچینی برای انتقامجویی روی آوردهاند.
آیتالله جنتی، همچنین دلسوزی ریاکارانه سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مردم ایران را محکوم کرد و گفت: ادعای آنان در حالی تکرار میشود که از یک سو دستشان به خون عزیزترین فرزندان این ملت آلوده است و از سوی دیگر، فشار تحریمهای ظالمانه را بر دوش مردم ایران تحمیل کردهاند.
انتقاد از سکوت سازمانهای بینالمللی
وی با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا در ونزوئلا تأکید کرد: رفتار استکباری واشنگتن نشان داد قواعد حقوق بینالملل تا زمانی برای آنان معتبر است که منافعشان را تأمین کند.
دبیر شورای نگهبان بیان کرد: سکوت و انفعال سازمانهای بینالمللی در برابر زیادهخواهی دولت آمریکا، اعتبار آنها را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
منبع: شورای نگهبان