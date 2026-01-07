دبیر شورای نگهبان با ریاکارانه خواندن دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مردم ایران، گفت: ادعای آنان درحالی تکرار می‌شود دستشان به خون عزیزترین فرزندان این ملت آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی در ابتدای جلسه امروز -چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴- شورای نگهبان، با اشاره به سالروز انتشار مقاله توهین‌آمیز ساواک علیه امام خمینی (ره) در یکی از روزنامه‌ها پیش از انقلاب اسلامی، گفت: این واقعه تاریخی، زمینه‌ساز قیام غیرتمندانه مردم قم در روز ۱۹ دی ۱۳۵۶ و از نقاط عطف مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی بود.

آیت الله جنتی افزود: ابعاد گوناگون این حادثه درس‌آموز باید بازخوانی شود؛ زیرا توهین به امام خمینی (ره) به‌عنوان یک شخصیت بزرگ دینی، یک توطئه رسانه‌ای بود که با بصیرت مردم ناکام ماند.

دبیر شورای نگهبان این رخداد را الگویی برای آینده دانست و تأکید کرد: این یک درس بزرگ است؛ اگر جهاد تبیین به‌درستی و با عمق کافی صورت گیرد، جامعه در بزنگاه‌های حساس، تصمیم درست و به‌موقع می‌گیرد و دشمنان را در طراحی‌های خود ناکام می‌گذارد و توطئه‌هایشان را خنثی می‌کند.

جداکردن صف معترضان از اغتشاشگران توسط رهبر انقلاب سرلوحه اقدامات دستگاه‌ها قرار گیرد

آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره اجتماعات چند روز گذشته در کشور، اظهار داشت: جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران توسط رهبر معظم انقلاب، باید سرلوحه اقدامات دستگاه‌های مختلف قرار گیرد.

وی، دشمن‌شناسی و آگاهی مردم را سد مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان به‌دلیل شکست‌های پی‌درپی خود در برابر بصیرت مردم، به توطئه‌چینی برای انتقام‌جویی روی آورده‌اند.

آیت‌الله جنتی، همچنین دلسوزی ریاکارانه سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مردم ایران را محکوم کرد و گفت: ادعای آنان در حالی تکرار می‌شود که از یک سو دستشان به خون عزیزترین فرزندان این ملت آلوده است و از سوی دیگر، فشار تحریم‌های ظالمانه را بر دوش مردم ایران تحمیل کرده‌اند.

انتقاد از سکوت سازمان‌های بین‌المللی

وی با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا در ونزوئلا تأکید کرد: رفتار استکباری واشنگتن نشان داد قواعد حقوق بین‌الملل تا زمانی برای آنان معتبر است که منافع‌شان را تأمین کند.

دبیر شورای نگهبان بیان کرد: سکوت و انفعال سازمان‌های بین‌المللی در برابر زیاده‌خواهی دولت آمریکا، اعتبار آنها را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.

منبع: شورای نگهبان

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۱۸ دی ۱۴۰۴
مزدوران آمریکا جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند.
مزدوران دولت وحشی آمریکا جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند.
مزدوران اسرائیل جنایتکار همه جانبه در مسائل داخلی ایران دخالت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی از مزدوران گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کند.
اغتشاشگران تحت حمایت همه جانبه ترامپ، نتانیاهو و مزدورانشان باید بدون محاکمه اعدام شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۱۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی از مزدوران گروهک تروریستی منافقین استفاده می کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد.
جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد.
جنگ تحمیلی 8 ساله ثابت کرده است و نشان داده است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانونی و عدالتی وجود ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
در سال 2001 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به همراه مزدورانشان به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان به افغانستان تجاوز و حمله کردند و متأسفانه در این مدت 21 سال بیش از 999 هزار نفر مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان را قتل عام کردند و هم به زنان افغانی تجاوز کردند و سازمان های بین المللی هم متأسفانه از سال 2001 تاکنون فقط سکوت اختیار کردند چرا؟

در سال 2003 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و به همراه ارتش وحشی انگلیس جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمانه های بین المللی خیانتکار به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و هم خلع سلاح شیمیایی به عراق تجاوز و حمله کرده است و متأسفانه از سال 2003 تاکنون بیش از 999 هزار نفر کشته بر جای گذاشت و هم هزاران نفر دختران و زنان عراقی تجاوز کردند. سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2003 تاکنون در مورد تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و انگلیسی ها جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نکردند و هنوز نمی کنند و فقط سکوت اختیار کردند چرا؟
و این در حالی است که در جنگ تحمیلی هشت ساله سلاح شیمیایی و تسلیحات صدام را آمریکا و کشورهای اروپایی با کمک مالی کشورهای عربی تامین می کردند.

در 13 دی ماه سال 1404 تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا بوده است
پس امروز برای همه مردم دنیا ثابت شده است که آمریکا جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای نیست و تاکنون هم نبوده است و فقط 100 درصد به دنبال غارت نفت دخالت و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان بوده است.
آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
۰
۰
پاسخ دادن
