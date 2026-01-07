شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال بازماندگان افراد متوفی که دارای سهام عدالت بودند؛ شرایط انتقال سهام عدالت را به وراث را در نظر گرفت تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. بر این اساس وراث متوفیان قبل از مردادماه ۹۹ می‌توانستند با انجام یکسری از اقدامات شرایط انتقال سهام عدالت متوفی را تسهیل کنند؛ اما این روز‌ها انتقال سهام عدالت متوفیان مرداد سال ۹۹ به بعد مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام لطفا راجع به تاخیر در سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد سال ۱۳۹۹ را پیگیری کنید.

