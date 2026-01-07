باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله جوادی آملی روز چهارشنبه در جلسه هفتگی درس اخلاق در مسجد اعظم قم، در بخشی از سخنان خود با تبیین حکمت ۱۹۱ نهج‌البلاغه، به ترسیم حقیقت دنیا و وضعیت انسان در حیات مادی پرداخت و گفت: از منظر امیرالمؤمنین(ع)، انسان در دنیا همواره در معرض فرسایش، آسیب‌ها و مصائب است و هیچ روزی از عمر او نمی‌گذرد مگر آنکه بخشی از این سرمایه غیرقابل بازگشت کاسته می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت میان بدن و روح، تصریح کرد: آنچه دچار کاستی، ضعف و زوال می‌شود بدن انسان است، نه روح او؛ زیرا روح حقیقتی مجرد و ملکوتی است که با علم، معرفت، عبادت و تقرب به خداوند، نه‌تنها فرسوده نمی‌شود بلکه به کمال نزدیک‌تر می‌گردد.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با اشاره به ظرفیت‌های معنوی ماه مبارک رجب، تأکید کرد: دعا، مناجات و قرائت قرآن ابزارهای گفت‌وگوی مستقیم انسان با خداوند هستند و رشد روح، وابسته به عمر مادی و گذر زمان نیست.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه نظام امامت و امت، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی این نظام، جاهلیت‌زدایی است و این هدف بدون استقرار حاکمیت الهی تحقق نمی‌یابد.

این مرجع تقلید با اشاره به برخی ظلم‌ها و بی‌قانونی‌ها در جهان معاصر، تصریح کرد: بسیاری از رفتارهای سیاسی و اجتماعی امروز جهان، جلوه‌ای از جاهلیت است و تنها با بازگشت به منطق قرآن، عترت و ولایت الهی می‌توان از این وضعیت عبور کرد.

آیت‌الله‌ جوادی آملی با دعا برای حفظ نظام اسلامی تا ظهور صاحب اصلی آن، از خداوند متعال خواست این کشور و ملت را در پناه عنایات خود محفوظ بدارد و اظهار امیدواری کرد مسئولان با عقلانیت، تدبیر و مدیریت کامل، مشکلات مردم را حل کرده و با نظارت دقیق، مانع بروز فساد و اختلاس شوند.