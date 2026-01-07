گازرسانی به واحد پتروشیمی لامرد به سرانجام رسید

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد از اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی و به سرانجام رسیدن گازرسانی به یک واحد پتروشیمی خبرداد و گفت: ١۶ مناقصه مهم اولویت‌دار به ارزش ٣ همت پیش بینی شده که ۵ تا مناقصه انجام شده و ١١ تا در حال انجام است که امیدواریم بخش عمده‌ای تا پایان سال به مرحله انعقاد قرارداد برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائینی صبح امروز، چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، باحضور در محل اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا و قابل بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرعامل منطقه در این بازدید، اجرای این طرح‌های عظیم زیرساختی، را «گامی مهم و کم‌سابقه در تاریخ منطقه» توصیف کرد و اظهار داشت: این پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های جاده‌ها، تأسیسات برق، گاز، آبرسانی، توسعه فضای سبز و حفاظت از صنایع، نقش مؤثری در تکمیل پازل زیرساختی منطقه دارند.

برهانی اظهار کرد: نشست‌های متعدد پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی با پیمانکاران و مشاوران برگزار گردید، که تلاش شد تا با تزریق اعتبارات و رفع موانع لازم، عملیات گازرسانی به یک واحد پتروشیمی و همچنین اجرای دایک‌های حفاظتی در پروژه‌های در دست اجرا، به سرانجام برسد که امروز آماده افتتاح هستند.

او افزود: هم اکنون پروژه‌های زیرساختی در حال احداث منطقه ویژه لامرد به متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۱.۱۷ درصد رسیده است که تلاش داریم تا پایان سال جاری، روند پیشرفت آنها به ۹۰ درصد برسد. 

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد بیان کرد: امیدواریم باتوجه به محدودیت‌ها، طبق برنامه بتوانیم مناقصه اجرای ۳ همت پروژه دیگر را به مرحله انعقاد قرارداد برسانیم. ۱۶ مناقصه پیش بینی شده که ۵ تا مناقصه انجام شده و ۱۱ تا در حال انجام است که با همکاری سازمان ایمیدرو، امیدواریم بخش عمده‌ای تا پایان سال به مرحله انعقاد قرارداد برسد.

در جریان این بازدید، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با همراهی مدیر سایت منطقه، جمعی از مدیران، پیمانکاران و مشاوران، در نشست‌های تخصصی شرکت کرد و وضعیت پروژه‌های قابل بهره‌برداری را به‌طور دقیق مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار داد.

