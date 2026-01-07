رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای جعل اسناد ملکی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: با وصول پرونده‌ای با موضوع جعل اسناد ملکی و شکایت شاکی با هویت معلوم از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع و با کلاسه مربوطه به ثبت رسید.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد شاکی، مالک یک قطعه زمین واقع در منطقه الهیه تهران به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال بوده که تعدادی افراد سودجو با جعل هویت مالک قصد فروش غیرقانونی این ملک را داشتند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان اداره سیزدهم با انجام اقدامات اطلاعاتی، به‌کارگیری منابع اطلاعاتی، موفق شدند زمان و محل انجام معامله صوری متهمان را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: در تاریخ ۹ دی‌ماه امسال، متهمان با قرار قبلی به یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی در محدوده غرب تهران هدایت شدند که پس از چندین ساعت مراقبت و انتظار، طی عملیاتی ضربتی سه نفر به هویت‌های "ح"، "ن" و "ف" در داخل دفترخانه و پس از ارائه اسناد جعلی دستگیر شدند.

سردار ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات و با اقدامات تکمیلی پلیسی، ۲ نفر دیگر به نام‌های "م" و "آ" که در اطراف دفترخانه نقش مراقبت و پشتیبانی را بر عهده داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهم اصلی، ۲ فقره سند تک‌برگ جعلی و یک کارت ملی جعلی کشف و ضبط شد. متهم در تحقیقات اولیه به جعل هویت شاکی و تلاش برای فروش ملک اعتراف کرد و سایر متهمان نیز به‌عنوان واسطه و رابط فروش معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اعترافات متهم مبنی بر اینکه اسناد جعلی توسط فردی دیگر در اختیار وی قرار گرفته است، موضوع به بازپرس پرونده گزارش و دستور قضایی لازم صادر شد. در ادامه، با قرار ملاقات صوری، متهم اصلی پرونده در محدوده نیاوران تهران شناسایی، دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی، به جرم خود اعتراف کرد.

سردار ولیپور گودرزی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست نسبت به معاملات ملکی هوشیار باشند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
قانون فقط برا ملت نوشتن وبس
قانون برا مسیولین نیست، تهش استیضاح و پست بهتر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
چرا فقط قانون برا مردم هست؟چرا مسیولین دزد و... محاکمه نمی شوند فقط استیضاح و...
1.دکل نفتی گم میشه ؟هیچ کس دستگیر نمیشه چه برسه به مجازات
8 میلیارد دلار گم میشه کسی گردن نمی گیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۷ دی ۱۴۰۴
نبریک به اداره ثبت که یه سایت نمیزنه مردم اصالت مدارک رو کنترل کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
دو هزار میلیارد ریال کلاهبرداری یعنی به تومن چند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۸:۲۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام،

اوراق و برگه های لازم برای این کار را از کجا تهیه می کردند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۷ دی ۱۴۰۴
خوب اینا بخاطر عدم رفتار درست از طرف ارگانها درست میشه
۰
۰
پاسخ دادن
