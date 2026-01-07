باشگاه خبرنگاران جوان - «حلقه» که فیلمنامه این فیلم را نیز ایرن کروگر به نگارش درآورده، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ریچل کلر یک روزنامه نگار است که در مورد نوار ویدئویی مرموز تحقیق می‌کند که احتمالا باعث مرگ چهار نوجوان، از جمله خواهرزاده خودش، شده است. شایعاتی در مورد این نوار ویدئو وجود دارد: هر کس که آن را تماشا کند، بعد از هفت روز می‌میرد. اگر این شایعات درست باشد، اکنون ریچل باید راهی برای نجات جان پسرش و همینطور خودش پیدا کند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان نائومی واتس، مارتین هندرسون، برایان کاکس، دیوید دورفمن، جین الکساندر، لیندسی فراست و گور وربینسکی را نام برد.

علاقمندان به فیلم‌های وحشت می‌توانند «حلقه» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند و پنج شنبه ۱۸ دی ماه در ساعت‌های ۷ و ۱۵ باز پخش آن را ببینند.

