آتش‌نشانان شهر باران آتش سوزی در طبقه همکف یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در بلوار امام خمینی (ره) رشت را مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) حاکی از وقوع آتش‌سوزی در یک باب منزل مسکونی بود. 

۵ خودروی عملیاتی آتش نشانی به همراه ۲۳ آتش نشان به محل حادثه واقع در بلوار امام خمینی (ره) رشت، کوچه طالقانی اعزام شدند. 

در این حادثه که دود از مسیر اعزام خودرو‌های عملیاتی مشاهده می‌شد؛ به محض رسیدن شعله‌های آتش از انباری یک باب منزل مسکونی بود که با توجه به وجود سقف چوبی امکان سرایت به دیوار‌های ۲ باب آپارتمان همجوار را داشت که تیم عملیاتی سریعا نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش سوزی و سرایت به سقف آپارتمان‌ها جلوگیری کرد. 

آتش سوزی یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در رشت

در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسید ولی یک واحد مسکونی در طبقه همکف این ساختمان ۲ طبقه دچار خسارت و آسیب شد.

آتش سوزی یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در رشت

