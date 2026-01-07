باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در دیدار مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئتمدیره و هیئت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی (ع)، نقش خیرین سلامت در ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان استان را ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.
استاندار فارس با بیان اینکه کار خیرین سلامت صرفاً ساختوساز نیست، گفت: کاری که خیرین سلامت انجام میدهند، بسیار ارزشمند است؛ چراکه افزون بر انجام عمل خیر، دارای جنبههای مهمی در موضوع فرهنگسازی کار خیر و تلاش برای اولویتبندی نیات خیرین است.
او با اشاره به مشاهدات خود در سفرهای شهرستانی افزود: در برخی مناطق، پروژههایِ خَیّرسازی اجرا شده که اولویت نداشته و بلااستفاده مانده است؛ چنین اقداماتی نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه موجب دلسردی و کاهش انگیزه برای مشارکت در کار خیر میشود.
امیری تأکید کرد: یکی از پیامدهای مثبت فعالیت خیرین سلامت، نیازسنجی واقعی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه علوم پزشکی است؛ موضوعی که موجب اثربخشی بیشتر اقدامات خیرخواهانه میشود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به جایگاه خیرین سلامت در نظام درمانی استان تصریح کرد: بسیاری از بیمارستانهای بزرگ با حمایت خیرین ایجاد شدهاند و این اقدامات نقش مهمی در ارتقای شاخصهای سلامت داشته است.
او با بیان اینکه استان فارس و شهر شیراز به عنوان قطب پزشکی شناخته میشوند، افزود: بیماران از سراسر کشور و حتی خارج از ایران به شیراز مراجعه میکنند و اگر اقدامات ارزشمند خیرین سلامت نبود، نظام بهداشت و درمان استان در خدمترسانی با چالش مواجه میشد.
استاندار فارس بر ضرورت تداوم توسعه زیرساختهای سلامت یادآور شد: در سند توسعه گردشگری استان فارس، بخش مهمی به توریسم درمانی اختصاص دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و خیرین سلامت میتوانند در تحقق این بخش نیز نقشآفرین باشند.
او ادامه داد: خوشبختانه موضوع توجه به گردشگری و بهویژه توریسم درمانی در همه ارکان دولت پذیرفته شده و مورد تأکید است و سند توسعه گردشگری فارس در همین راستا باید با جدیت اجرایی شود.
امیری با اشاره به وضعیت شاخصهای سلامت در سال گذشته گفت: شاخصهای بهداشت و درمان پیش از این شرایط مطلوبی نداشت، اما با تلاشهای انجامشده، روند شاخصها رو به رشد است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، باید این تلاشها ادامه یابد.
استاندار فارس، اقدامات خیرین سلامت برای توجه به همراهان بیماران را بسیار ارزشمند دانست و افزود: بسیاری از مراجعان و همراهان بیماران هستند که حتی توان تأمین هزینههای اقامت و سفر را ندارند؛ در این راستا مجمع میتواند با تعریف و ایجاد ساز و کاری، زمینه حمایت از این قشر را بیش از پیش فراهم کند.
امیری با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت خیرین سلامت و بیان اینکه کار نیکاندیشان نباید در بروکراسیهای دستوپاگیر متوقف شود گفت: روانسازی امور و حل مسائل اداری خیرین یک الزام است و گرفتار شدنِ آنها در پیچوخم دستگاههای اجرایی بههیچوجه پذیرفتنی نیست.
او پیشگیری را از ارکان مهم فعالیت خیرین سلامت برشمرد و گفت: در حوزه سلامت، پیشگیری اهمیت بسیار بالایی دارد و میتوان خیرین را در این حوزه نیز ترغیب کرد؛ برای مثال، در کشورهای توسعهیافته، شیر و لبنیات با این استدلال که هزینه پیشگیری بهمراتب کمتر از درمان است با یارانه عرضه میشود.
استاندار فارس با تأکید بر لزوم حفظ سرمایه اجتماعی خیرین سلامت تصریح کرد: اعتماد عمومی، رکن اساسی و عامل ماندگاری فعالیت ۲۳ ساله خیرین سلامت است و حفظ این اعتماد باید همچنان در همین مسیر دنبال شود.
او همچنین به نقش خیرین در حوزه پژوهش اشاره کرد و افزود: شناسایی بیماریهای نوظهور در قالب فعالیتهای پژوهشی نیز میتواند با حمایت خیرین سلامت انجام شود.
امیری در پایان از اعضای هیئت مدیره مجمع خواست شهرستانها و مناطق کمتربرخورداری که از شاخصهای پایینتری در حوزه سلامت برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه مجمع خیرین تأمین سلامت فارس قرار گیرند.
سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، علیاکبر رامجردی مدیرعامل، علی محمد حسام، محمود نجابت، عبدالرحیم اسدی لاری، محمدرضا پنجه شاهین، جواد کجوری، محمدحسین گلریزخاتمی، نادر مردانی، منوچهر باقری از اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس به ارائه گزارشی از اقدامات، بیان دیدگاهها و مسائل این مجمع پرداختند.
تسریع در روند اداری تغییر کاربری زمین اهدایی به بیمارستان مادر و کودک، تسریع در صدور مجوز اقامتگاه بیماران شیراز در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، تعیین تکلیف زمین اهدایی ۳۰ هکتاری برای پروژه شهر فرزانگان برای ارائه خدمات به سالمندان و مسائل حقوقی بیمارستان سرطان جنوب کشور از مواردی بود که استاندار فارس برای حل مسائل آنها در این جلسه دستوراتی صادر کرد.