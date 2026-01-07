وزیر ورزش و جوانان گفت: آن چیزی که ما دنبالش هستیم این است که تلاش کنیم تا ورزشگاه آزادی بعد از پایان جام جهانی آماده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح موزه ملی کشتی شهید غلامرضا کیانپور در محل فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران با تمجید از فعالیت‌های عمرانی فدراسیون اظهار داشت: من خودم زمانی که رئیس فدراسیون بودن خیلی کارهای ساخت و ساز انجام می‌دادم و وقتی یک نفر به من می‌گفت تو فقط ساخت و ساز می‌کردی واقعا خوشم نمی‌آمد. چون شما باید نتایج، برنامه‌ریزی و موقعیتی که در دنیا پیدا کردیم را ببینید.

وی ادامه داد: الان هم با تلاش‌های فدراسیون کشتی، این رشته در دنیا جایگاه خوبی را کسب کرده و بچه‌های ما الان شرایط بسیار خوبی دارند و این تنها محدود به رده سنی بزرگسالان، امید و جوانان نیست بلکه سایر رده‌های سنی مانند پیشکسوتان و نونهالان نیز از آن بهره‌مند هستند و بنابراین ساخت و سازهای فدراسیون کشتی، کار بزرگ و مهمی است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص ورزشگاه آزادی نیز گفت: آنجا یک کار اساسی در حال انجام است و خیلی از کسانی که تصور داشتند فقط در حد تعویض صندلی و سکو است و وقتی رفتند از نزدیک مشاهده کردند، متوجه شدند که آنجا یک کار برجسته‌ای در حال انجام است و این کار عمر مجموعه ورزشگاه آزادی را طولانی می‌کند.

وی در خصوص زمان دقیق افتتاح ورزشگاه آزادی تهران نیز خاطر نشان کرد: آن چیزی که ما دنبالش هستش برای سال آینده بود اما تلاش می‌کنیم بیاوریم به سمت اینکه تا پایان جام جهانی بازی‌های لیگ را در آنجا برگزار کنیم.

دنیامالی در خصوص حضور پرسپولیس و استقلال در اردوهای خارجی که هزینه‌های زیادی دارد، گفت: وقتی تیم‌ها به اردو می‌روند، خیلی‌ها فقط به مکان اردو نگاه می‌کنند. بازیکنان آنجا قرنطینه می‌شوند و ارتباط فنی و تیمی پیدا می‌کنند. همچنین بازی‌های دوستانه با باشگاه‌های خارجی برگزار می‌کنند که مخالف آن نیستیم. البته قبول دارم باید اماکن و کمپ‌هایی در کشورمان داشته باشیم تا اردوهای باشگاه آنجا باشد.

