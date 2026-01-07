باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد. وی با اشاره به ترافیک نیمهسنگین در برخی مسیرها، اظهار داشت: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده میانک با ترافیک نیمهسنگین همراه است. همچنین آزادراه تهران-کرج-قزوین در حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد و آزادراه قزوین-کرج در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، شرایط ترافیکی نیمهسنگین دارند.
سرهنگ محبی ادامه داد: محور تهران-شهریار در حدفاصل شهرقدس تا میدان معادن و آزادراه تهران-ساوه در محدوده فیروزبهرام تا نسیمشهر نیز با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند.
وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی افزود: محور سروآباد-پاوه (گردنه تته)، محور سیسخت-پادنا، محور پونل-خلخال، محور خوانسار-بوئینمیاندشت و محور گنجنامه-تویسرکان تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیرها امکانپذیر نیست.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، سفر خود را انجام دهند و پیش از حرکت از وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.