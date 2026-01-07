کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: امروز شاخص کل با افزایش ۷۲ هزار و ۷۳۲ واحد و رشد ۱.۷ درصد به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. در عوض، شاخص هم وزن روند منفی داشت و با کاهش ۵ هزار و ۵۳۶ واحد و افت ۰.۴۴ درصد به ۱ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۸۰ واحد رسید.

آسایش افزود: معاملات امروز نشان‌دهنده آن است که ۶۴ درصد بازار، یعنی ۵۲۴ نماد، کار خود را با منفی به پایان رساندند، در حالی که ۳۶ درصد بازار، معادل ۳۰۰ نماد، کار خود را با مثبت به پایان بردند. حجم معاملات نیز به ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون برگه سهم با ارزش معاملاتی ۲۹ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.

او بیان کرد: در این معاملات، شاهد خروج ۱۷۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بودیم. بیشترین ورود پول مربوط به محصولات شیمیایی با ۸۱۹ میلیارد تومان و فرآورده‌های نفتی با ۷۹ میلیارد تومان بود. در مقابل، بیشترین خروج پول مربوط به فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیارد تومان و صنایع دارویی با ۲۱۳ میلیارد تومان بود.

آسایش ادامه داد: امروز، سهم‌های مرتبط با دلار و صادراتی از جمله پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها به دلیل افزایش نرخ دلار، که به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده، سودآوری خوبی در نیمه دوم سال برای این شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد. بازار به سمت این نماد‌ها حرکت کرد و سهم‌های ریالی نیز از ابتدای صبح با نوسانات منفی مواجه شدند.

او در پایان بیان کرد: مهم‌ترین دلیل مثبت شدن شاخص کل و منفی شدن شاخص هم وزن این بود که سهم‌های دلاری همچنان روند صعودی چند روز گذشته خود را ادامه دادند، در حالی که نماد‌های ریالی، به ویژه خودرو( ایران خودرو) و سایپا، موجب حرکت کلیت بازار به سمت منفی شدند.