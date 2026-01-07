براساس این اطلاعیه تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌ شود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.

از هموطنان درخواست می‌شود، اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانال‌های رسمی اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند.

هموطنان گرامی تنها پیامک‌هایی که از سرشماره v.refah ارسال می‌شود، مورد تایید است و این پیامک ها فاقد هرگونه لینک است.

راه های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها از طریق پیام رسان بله و درگاه و برنامه شمیم امکام پذیر است.

سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل می‌شود.