باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج در نشست با کادرفنی تیم ملی فوتسال با تاکید بر محبوبیت این رشته در میان مردم، اظهار کرد: خوشحالیم که سالهاست تیم ملی فوتسال ایران با افتخارآفرینیهای مکرر در قاره آسیا موجب مباهات و خوشحالی مردم میشود و این توقع ملی همچنان وجود دارد که همه جز قهرمانی از ما انتظار نداشته باشند.
وی افزود: اینکه هر سال یکی از بازیکنان ما بهعنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب میشود، نشاندهنده استعدادهای خوب و لیگ پویای فوتسال ایران است و امروز اینجا هستیم تا بار دیگر عهد ببندیم برای کسب افتخار و اعتبار در فوتسال آسیا به میدان برویم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام حمایت از کادر فنی تیم ملی فوتسال گفت: به کادر فنی تیم ملی فوتسال اعتقاد قلبی دارم؛ هم وحید شمسایی و هم دستیارانش از تجربه و کارآمدی کافی برخوردارند. چشمانداز ما درخشش در جام جهانی و رفتن روی سکو است. به همین دلیل لازم است شانهبهشانه هم برای برداشتن بارهای بزرگ پیش برویم.
تاج با اشاره به نقد مطرحشده از سوی سرمربی و کادر فنی تیم ملی فوتسال درباره در اختیار نگذاشتن بازیکنان ملیپوش از سوی باشگاه گیتیپسند گفت: اولویت تیم ملی است. سیاست ما در فدراسیون فوتبال تقویت باشگاههاست و به رشد آنها باور داریم، اما این رفتار که مانع از حضور بازیکنان در اردوهای تیم ملی شوند پذیرفتنی نیست و قطعاً در این موضوع از کادر فنی و آقای شمسایی حمایت تمام و کمال میکنیم.
گفتنی است، در این نشست فرزین دبیری عضو هیاترئیسه فدراسیون فوتبال، احسان کامیانی رئیس کمیته فوتسال، احسان اصولی، وحید شمسایی، شهاب سفالمنش، ابوالفضل کریمیان و تمامی بازیکنان دعوتشده به تیم ملی حضور داشتند و درباره حضور مقتدرانه تیم ملی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ اندونزی به تبادل نظر پرداختند.
منبع: ایرنا