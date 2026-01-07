شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی مداوم آب در منطقه شرف‌آباد شهرستان یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اهالی منطقه شرف آباد در شهرستان یاسوج استان چهارمحال و بختیاری از قطعی مداوم آب شرب گلایه دارند. بطوریکه آنها ساعت‌های طولانی از داشتن آب محروم هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا وضعیت قطعی آب منطقه شرف آباد در شهرستان یاسوج استان چهارمحال و بختیاری را پیگیری بفرمایید. شاید در شبانه روز ۷ تا ۸ ساعت هم آب نداشته باشیم، لطفا رسیدگی کنید.

قطعی آب شرب ، سوژه خبری ، مشکلات شهری
