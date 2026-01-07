باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اهالی منطقه شرف آباد در شهرستان یاسوج استان چهارمحال و بختیاری از قطعی مداوم آب شرب گلایه دارند. بطوریکه آنها ساعت‌های طولانی از داشتن آب محروم هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا وضعیت قطعی آب منطقه شرف آباد در شهرستان یاسوج استان چهارمحال و بختیاری را پیگیری بفرمایید. شاید در شبانه روز ۷ تا ۸ ساعت هم آب نداشته باشیم، لطفا رسیدگی کنید.

