فرانسه می‌گوید که با همراهی آلمان و لهستان، واکنش به حمله احتمالی علیه جزیره گرینلند دانمارک را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرانسه اعلام کرده که در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر تصرف گرینلند، با متحدان خود بررسی می‌کند که در صورت حمله آمریکا، چگونه به آن پاسخ بدهد. 

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید که این موضوع در جلسه‌ای با وزرای امور خارجه آلمان و لهستان اواخر روز چهارشنبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. او تصریح کرد: «ما می‌خواهیم اقدامی انجام دهیم، اما قصد داریم این کار را با شرکای اروپایی خود انجام دهیم». 

دانمارک گفته است که اگر آمریکا به گرینلند حمله کرده یا آن را تصرف کند، این اقدام به منزله پایان اتحاد نظامی غرب وپایان «امنیت پس از جنگ جهانی دوم» خواهد بود.

یکی از دستیاران ارشد ترامپ این هفته مدعی شده که ایالات متحده ممکن است مایل باشد کنترل این منطقه قطبی را با زور به دست گیرد. رهبران اروپایی در واکنش به این اظهارات، از دانمارک و گرینلند حمایت کردند و اعلام کردند که گرینلند «متعلق به مردم آن است». 

با این حال، کاخ سفید سه‌شنبه شب اعلام کرد که ترامپ و تیم او در حال بررسی «طیفی از گزینه‌ها» برای تصاحب گرینلند هستند، از جمله استفاده از ارتش آمریکا که به گفته کاخ سفید «همیشه یک گزینه» است.

ترامپ مدت‌هاست که می‌گوید خواهان تصرف جزیره گرینلند است. اما در روز‌های اخیر، پس از حمله به ونزوئلا، این لفاظی‌ها به اوج رسیده است. در همین راستا، سه‌شنبه شب، پارلمان دانمارک جلسه‌ای فوق‌العاده برای بحث در مورد این وضعیت بی‌سابقه برگزار کرد.

گرینلند یک سرزمین خودمختار است که زیرمجموعه‌ی پادشاهی دانمارک به شمار می‌آید. این جزیره در قطب شمال قرار دارد و به‌خاطر موقعیت راهبردی، پایگاه‌های نظامی مهم و منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد.

منبع: گاردین

