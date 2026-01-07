معاون هواشناسی کردستان از ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر جمعه به استان خبر داد‎و گفت: ‎احتمال کولاک برف و آب‌گرفتگی درغرب استان دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی-خسرو سیف پناهی با اشاره به نقشه‌های هواشناسی، اعلام کرد: شرایط جوی استان از امروز تا ظهر روز جمعه پایدار و نسبتاً آرام خواهد بود. ‏و در این مدت، در برخی مناطق استان احتمال وقوع مه و غبار صبحگاهی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف وجود دارد‎. ‎

وی افزود: از بعدازظهر جمعه، با عبور یک موج از تراز میانی جو، استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد ‏گرفت که این شرایط تا صبح یکشنبه ادامه خواهد داشت‎. ‎

معاون توسعه پیش‌بینی هواشناسی کردستان درباره پیامد‌های این سامانه بارشی گفت: در طول این مدت، بارش‌هایی به صورت باران و ‏برف پیش‌بینی می‌شود که همراه با وزش باد گاهی شدید، کاهش دید ناشی از مه در برخی نقاط، و در ارتفاعات شاهد بارش برف و ‏کولاک خواهیم بود‎. ‎

وی تأکید کرد: بارش‌های این سامانه عمدتاً در نیمه غربی استان متمرکز خواهد بود و به دلیل میزان بالای بارش، احتمال بروز ‏مشکلات تردد و انسداد راه‌های بین شهری و روستایی وجود دارد‎. ‎

سیف پناهی با اشاره به دمای هوای استان یادآور شد: طی سه روز آینده، روند دمای هوا افزایشی خواهد بود؛ به طوری که دمای شبانه ‏و صبحگاهی حدود ۴ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت‎. ‎

