باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی-خسرو سیف پناهی با اشاره به نقشههای هواشناسی، اعلام کرد: شرایط جوی استان از امروز تا ظهر روز جمعه پایدار و نسبتاً آرام خواهد بود. و در این مدت، در برخی مناطق استان احتمال وقوع مه و غبار صبحگاهی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف وجود دارد.
وی افزود: از بعدازظهر جمعه، با عبور یک موج از تراز میانی جو، استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت که این شرایط تا صبح یکشنبه ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه پیشبینی هواشناسی کردستان درباره پیامدهای این سامانه بارشی گفت: در طول این مدت، بارشهایی به صورت باران و برف پیشبینی میشود که همراه با وزش باد گاهی شدید، کاهش دید ناشی از مه در برخی نقاط، و در ارتفاعات شاهد بارش برف و کولاک خواهیم بود.
وی تأکید کرد: بارشهای این سامانه عمدتاً در نیمه غربی استان متمرکز خواهد بود و به دلیل میزان بالای بارش، احتمال بروز مشکلات تردد و انسداد راههای بین شهری و روستایی وجود دارد.
سیف پناهی با اشاره به دمای هوای استان یادآور شد: طی سه روز آینده، روند دمای هوا افزایشی خواهد بود؛ به طوری که دمای شبانه و صبحگاهی حدود ۴ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.