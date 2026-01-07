باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مستقر در آمریکا به نقل از منبع ناشناس خود در دولت ونزوئلا گزارش داد که هفت سرباز آمریکایی در جریان عملیات ویژه نظامی اخیر آمریکا در ونزوئلا زخمی شده‌اند.

به گزارش فاکس نیوز، "پنج سرباز آمریکایی به محل خدمت خود بازگشته‌اند و دو نفر دیگر هنوز در حال بهبودی از این عملیات هستند. "

این منبع اظهار داشت: "آن‌ها مراقبت‌های پزشکی عالی دریافت می‌کنند و در مسیر بهبودی هستند. "

در ۳ ژانویه، ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت که ایالات متحده به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در کاراکاس حمله کرده است و اقدامات واشنگتن را تجاوز نظامی توصیف کرد. در ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام شد. ترامپ بعداً این حملات را تأیید کرد و از بازداشت و اخراج رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو و همسرش از این کشور خبر داد.

آنها به ایالات متحده منتقل و در بازداشتگاهی در بروکلین، جنوب نیویورک نگهداری شدند. در ۵ ژانویه، مادورو و همسرش در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک حاضر شدند. مقامات آمریکایی آنها را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کردند، اتهاماتی که هر دو متهم آن را رد کرده‌اند.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایالات متحده حکومت موقت ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. علاوه بر این، رئیس جمهور ایالات متحده ابراز اطمینان کرد که واشنگتن از کاراکاس غرامت شرکت‌های نفتی آمریکایی را دریافت خواهد کرد. ترامپ گفت که دولت موقت ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت «با کیفیت بالا» را به ایالات متحده «تحویل» خواهد داد.

منبع: تاس