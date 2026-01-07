سقوط مرگبار بالگرد در روسیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u00ab\u067e\u0631\u0645\u00bb \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d\u06cc \u0622\u0650\u0634\u0627\u062a\u0644\u06cc \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0628\u0627\u0631\u062f\u06cc\u0645\u0633\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0645 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n