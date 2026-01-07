باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سقوط مرگبار بالگرد در روسیه + فیلم

در پی سقوط بالگرد در منطقه «پرم» روسیه، ۲ نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی سقوط یک بالگرد خصوصی در منطقه «پرم» در روسیه امروز، ۲ نفر کشته شدند. این حادثه در منطقه تفریحی آِشاتلی پارک در بخش باردیمسکی از استان پرم رخ داد.

