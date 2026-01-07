چین درخواست آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا را قلدری خواند و آن را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی وزارت امور خارجه چین، مائو نینگ به خبرنگاران گفت: پکن تلاش‌های واشنگتن برای مجبور کردن ونزوئلا به قطع روابط با چین و روسیه به منظور انتقال منابع نفتی تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی را به شدت محکوم می‌کند.

این دیپلمات گفت: "ونزوئلا یک کشور مستقل است که از استقلال کامل و غیرقابل انکار بر منابع طبیعی خود برخوردار است. این واقعیت که ایالات متحده با گستاخی از زور استفاده کرده و اکنون خواستار کنترل نفت ونزوئلا است، اجرای شعار "اول آمریکا" و قلدری معمول است. "

مائو نینگ تأکید کرد که چنین اقداماتی به طور جدی قوانین بین‌المللی و حقوق مردم ونزوئلا را نقض می‌کند.

در ۳ ژانویه، ایالات متحده به اهداف غیرنظامی و نظامی در ونزوئلا حمله کرد و نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را از کشور خارج کرد.

آنها به ایالات متحده منتقل شدند و در یک بازداشتگاه در بروکلین در جنوب نیویورک نگهداری شدند. در ۵ ژانویه، مادورو و همسرش در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک حاضر شدند. مقامات آمریکایی آنها را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم می‌کنند، اتهاماتی که هر دو متهم آن را رد کرده‌اند.

منبع: تاس