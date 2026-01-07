شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا تا کنون خودرو‌های متنوعی را جهت تامین بازار خودرو روانه بازار کرده است. یکی از این خودروها؛ خودروی کوئیک است. اما مدتی است که تاخیر در تحویل این خودرو خریداران را در صف انتظار گذاشته و آنها را در صف انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر من سال گذشته برج یازده از شرکت سایپا یک دستگاه خودرو کوئیک با تکمیل وجه تحویل در اواخر شهریور امسال، اما متاسفانه با پرداخت کامل وجه نه نمایندگی پاسخگوی دی کرده چهارماهه را می‌ده و نه شرکت خواهشمندم جهت پاسخگویی یکی جواب دهد.

