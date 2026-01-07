شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا تا کنون خودرو‌های متنوعی را جهت تامین بازار خودرو روانه بازار کرده است. یکی از این خودروها؛ خودروی کوئیک است. اما مدتی است که تاخیر در تحویل این خودرو خریداران را در صف انتظار گذاشته و آنها را در صف انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر من سال گذشته برج یازده از شرکت سایپا یک دستگاه خودرو کوئیک با تکمیل وجه تحویل در اواخر شهریور امسال، اما متاسفانه با پرداخت کامل وجه نه نمایندگی پاسخگوی دی کرده چهارماهه را می‌ده و نه شرکت خواهشمندم جهت پاسخگویی یکی جواب دهد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در طرح یسنا مادران را به دردسر انداخت
واریز سود سهام عدالت به زودی
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم
هدیه ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریالی پدران آسمانی به شهر انابد
خریداران خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
طبیعت زمستانی روستای ازغد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
وراث همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت متوفیان
نارضایتی اهالی منطقه شرف‌آباد یاسوج از قطعی مداوم آب
گلایه خریداران کوئیک از تاخیر در تحویل خودرو
آخرین اخبار
گلایه خریداران کوئیک از تاخیر در تحویل خودرو
نارضایتی اهالی منطقه شرف‌آباد یاسوج از قطعی مداوم آب
وراث همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت متوفیان
خریداران خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
واریز سود سهام عدالت به زودی
طبیعت زمستانی روستای ازغد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
هدیه ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریالی پدران آسمانی به شهر انابد
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم
تاخیر در طرح یسنا مادران را به دردسر انداخت
دریاچه فصلی خنج میزبان پرندگان فلامینگو‌ها + فیلم