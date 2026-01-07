باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سیبیاس نیوز گزارش داده که آمریکا در حال انجام عملیاتی است تا کنترل نفتکش «مارینرا» را در دست بگیرد. این نفتکش در اقیانوس اطلس بوده و واشنگتن میگوید با کشور ونزوئلا مرتبط است.
مارینرا توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده و از ماه گذشته توسط نیروهای آمریکایی تحت تعقیب بوده است.
پیش از این، گزارش شده بود که روسیه چندین کشتی نیروی دریایی، از جمله یک زیردریایی را برای اسکورت این نفتکش اعزام کرده است.
این عملیات در حالی صورت میگیرد که آمریکا در این هفته به ونزوئلا حمله کرده و رئیس جمهور آن را دستگیر کرده است. مقامات ارشد ونزوئلا دستگیری نیکلاس مادورو را آدمربایی خوانده و واشنگتن را به تلاش برای سرقت ذخایر عظیم نفت این کشور متهم کردهاند.
ونزوئلا میلیونها بشکه نفت بارگیری شده در نفتکشها و مخازن ذخیرهسازی خود دارد که به دلیل محاصره توسط آمریکا از اواسط ماه گذشته میلادی، قادر به ارسال آنها نبوده است.
منبع: الجزیره