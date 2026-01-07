باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با سالروز شهادت حضرت احمدبن‌موسی (ع)، برادر بزرگ امام رضا (ع)، عصر امروز مردم ولایتمدار شیراز و ۱۵ شهرستان استان فارس با حضور گسترده در خیابان احمدی شمالی، مسیر خود را به سوی حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز کردند.

عزاداران در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن‌الحجج در مجتمع انتظامی شهید فعال حرکت کرده و با شعار‌های وحدت و همدلی، حمایت خود از ایران مقتدر را اعلام کردند. آنان همچنین اقدامات اغتشاشگران در روز‌های اخیر را محکوم کردند.

دسته‌های عزاداری پس از ورود به حرم مطهر، به سوگواری و برگزاری آیین‌های مذهبی پرداختند.

حجت‌الاسلام میرشکاری، معاون فرهنگی آستان شاهچراغ (ع)، اعلام کرد: امشب و در شام شهادت حضرت احمدبن‌موسی (ع)، آیین خطبه‌خوانی هزار خادم این بارگاه نورانی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی برگزار خواهد شد.

در این مراسم، آیت‌الله شیخ محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سخنرانی خواهد کرد و حاج میثم مطیعی به مرثیه‌سرایی می‌پردازد. همچنین اجرای برنامه با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه خواهد بود و نجم‌الدین شریعتی مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

مراسم سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) بر اساس سنتی دیرین، هر سال به مدت سه روز در شیراز برگزار می‌شود. هفدهم رجب، سالروز شهادت این امامزاده بزرگوار است که سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران به شمار می‌رود.