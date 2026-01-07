باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه نظارت بر روند پیشبرد طرحهای افزایش تولید در حوزه انرژی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه، «روند اجرایی و میزان پیشرفت پروژههای جمعآوری گازهای همراه (فلر)»، «برنامه افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت کشور»، «توسعه میدان نفتی آزادگان و طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی»، «راهکارهای تسریع در اجرای این پروژهها» و «شیوههای تأمین مالی طرحهای نفتی» مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر ضرورت تسریع در راهاندازی سامانه رصد پروژههای کلان و ملی، به ویژه در حوزه طرحهای افزایش تولید انرژی تأکید کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در ساز و کار عملیاتی این پروژهها میتواند انگیزه مجریان را ارتقا و سرعت اجرا را افزایش دهد.
در این جلسه مقرر شد فرآیند واگذاری پروژههای جمعآوری گازهای همراه تسریع و روند تأمین تجهیزات و منابع ارزی مورد نیاز در راستای سرعت بخشیدن به اتمام پروژهها تسهیل شود.
همچنین مقرر شد با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بستههای تأمین مالی متناسب برای تسریع در اجرای طرحهای افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت تنظیم و تدوین شود.
در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز در جلسه امروز اعلام شد که با تنفیذ و ابلاغ قرارداد شرکت سرمایهگذار در ساز و کار جدید و تأمین مالی انجام شده از سوی ایشان، گام مهمی در زمینه برطرف شدن معطلی طولانی مدت اجرای این پروژه برداشته شده و مقرر شده برنامه زمانبندی اجرایی به فوریت تهیه و فرآیند اجرایی در حداقل زمان ممکن آغاز شود.
همچنین مدل تأمین منابع مالی لازم برای پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه امروز ارائه و تصمیم گرفته شد پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد، وارد فرآیند اجرایی شود.
موضوع تأمین منابع ارزی دیگر پروژههای افزایش ظرفیت تولید در حوزه انرژی نیز بررسی و مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن بررسی روشهای مختلف، بسته مشخص تأمین منابع مالی این پروژهها را طراحی و ارائه کنند.
