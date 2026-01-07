باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ معاون وزیر راه و شهرسازی آخرین وضعیت بیمارستان در حال احداث سلماس را بررسی کرد و از تخصیص اعتبار، واگذاری پروژه به پیمانکار جدید و تسریع روند اجرا خبر داد.

وی اعلام کرد این پروژه از محل اعتبارات ملی و مولدسازی تأمین مالی خواهد شد و به‌زودی شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در آن خواهیم بود.

علی نوذرپور تأکید کرد ندامتگاه سلماس به‌عنوان یک پروژه ملی در مراحل پایانی قرار دارد و در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

خداکرمی دادستان شهرستان نیز بر ضرورت تخصیص هرچه سریع‌تر بودجه باقی‌مانده ندامتگاه تأکید کرد تا مراحل پایانی پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و افتتاح شود.

ندامتگاه سلماس با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی در آستانه افتتاح قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

این طرح با هدف انتقال ندامتگاه از داخل شهر به خارج از محدوده شهری در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای امنیت شهری بهبود سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

پروژه بیمارستان جدید ۲۲۰ تختخوابی سلماس از جمله پروژه‌های مهم و ملی شهرستان است که با پیگیری‌های مستمر دکتر رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و علائی فرماندار شهرستان در حال اجرا بوده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصدی در مراحل اجرایی قرار دارد.

مسئولان با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان و محدودیت‌های بیمارستان فعلی احداث بیمارستان جدید را یک ضرورت اساسی برای ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان عنوان کردند. بیمارستان فعلی شهرستان به‌تنهایی پاسخگوی حجم مراجعات نبوده و ایجاد تخت‌های بیمارستانی جدید از مطالبات جدی مردم سلماس به شمار می‌رود.

تسریع در روند اجرای پروژه تأمین اعتبارات مورد نیاز و بهره‌برداری به‌موقع از این طرح باعث توسعه زیرساخت‌های سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی شهرستان سلماس خواهد بود.