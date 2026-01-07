جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری کشور طی روز چهارشنبه - ۱۷ دی- به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار ارز تجاری کشور امروز شاهد شکسته شدن رکوردی تازه در حجم معاملات بود. بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز جاری به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.

این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکارهای جدید معاملاتی است که طی ماه‌های اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است. 

کارشناسان معتقدند ثبت این رکورد نه تنها نشان‌دهنده پویایی و عمق بیشتر بازار ارز تجاری است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در سیاست‌های ارزی و حمایت از جریان صادرات کشور باشد.

منبع: بانک مرکزی

