رئیس جمهور اوکراین گفت انتظار میرود تیمهای واشنگتن و کی یف در پاریس روز چهارشنبه پس از پیشرفت در مذاکرات به رهبری اروپا، به «دشوارترین مسائل» مذاکرات اوکراین از جمله مسائل مربوط به قلمرو بپردازند.
روز سهشنبه، رهبران اروپایی و نمایندگان ایالات متحده اعلام کردند که در تلاش برای ارائه یک جبهه متحد برای اوکراین، علیرغم تنشهای شدید بر سر ونزوئلا و طرحهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد گرینلند بر سر تضمینهای امنیتی کلیدی برای کی یف به توافق رسیدهاند.
استیو ویتکاف، نماینده ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد ترامپ در بحبوحه تلاشها برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله در اوکراین، نماینده واشنگتن در این مذاکرات بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که تیمهای کی یف و واشنگتن روز دوم مذاکرات پاریس را به سرنوشت نیروگاه هستهای زاپوریژیا که توسط روسیه اشغال شده و کنترل قلمرو در شرق اوکراین اختصاص خواهند داد.
او در فیسبوک نوشت: «جلسه دیگری از مذاکرات با فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده برگزار خواهد شد و این سومین جلسه از این دست در دو روز خواهد بود. دشوارترین مسائل از چارچوب اساسی پایان جنگ مورد بحث قرار خواهد گرفت - یعنی مسائل مربوط به نیروگاه هستهای زاپوریژیا و سرزمینها.»
زلنسکی همچنین تأکید کرد که متحدان غربی کی یف باید به مسکو فشار بیاورند.
او گفت: «صلح باید آبرومندانه باشد؛ و این به شرکا بستگی دارد - به اینکه آیا آنها آمادگی واقعی روسیه را برای پایان دادن به جنگ تضمین میکنند یا خیر.»
کیریلو بودانوف، رئیس جدید دفتر زلنسکی و جاسوس ارشد سابق روز چهارشنبه گفت: «در حال حاضر نتایج مشخصی وجود دارد»، اما افزود که «همه اطلاعات را نمیتوان علنی کرد.»
یک منبع دیپلماتیک اروپایی گفت که نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین برخی از ایتالیا و ترکیه در مذاکرات جدید پاریس در روز چهارشنبه شرکت داشتند.
روز سهشنبه، متحدان غربی اوکراین بر سر تضمینهای امنیتی کلیدی برای کی یف از جمله یک مکانیسم نظارتی به رهبری ایالات متحده و یک نیروی چندملیتی اروپایی که پس از آتشبس در جنگ روسیه علیه همسایهاش مستقر خواهد شد، به توافق رسیدند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بارها گفته است که نمیخواهد شاهد حضور نیروهای ناتو در اوکراین باشد.
منبع: خبرگزاری فرانسه