باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران در چارچوب نخستین دیدار خود در رقابتهای جام ملتهای آسیا از ساعت ۱۵ امروز (چهارشنبه، ۱۷ دی) به مصاف کره جنوبی رفت که این دیدار با نتیجه صفر - صفر به پایان رسید.
ترکیب ایران: محمد خلیفه، مسعود محبی (دانیال ایری ۸۳)، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقیفرد، فرزین معاملهگری، پوریا لطیفیفر، محمد جواد حسیننژاد (محمدحسین صادقی ۶۲)، مهدی گودرزی (فرهان جعفری ۷۱)، عباس حبیبی (امیر محمد رزاقینیا ۶۲)، یادگار رستمی و رضا غندیپور (محمد عسگری ۷۱)
نیمه نخست
در دقایق ابتدایی بازی، اشتباه خط دفاعی و دروازهبان ایران باعث شد تا فشار کره جنوبی روی دروازه محمد خلیفه بیشتر باشد اما موقعیت خطرناکی خلق نشد.
کره جنوبی در دقیقه ۱۹ حرکتی را از سمت راست خط دفاعی ایران آغاز کرد و بازیکن کره در محوطه جریمه ایران صاحب توپ شد، سپس شوت او وارد دروازه ایران شد اما داور اعلام آفساید کرد تا این گل مردود شود.
در دقیقه ۳۶ تیم ملی ایران روی ضربه ایستگاهی موقعیت خطرناکی را خلق کرد اما این توپ راهی به دروازه نداشت. این توپ به محوطه جریمه کره جنوبی ارسال شد اما توپ روی سر بازیکنان ایران ننشست تا این موقعیت بیثمر باشد.
نیمه دوم
بازی در ۴۵ دقیقه دوم متعادل آغاز شد. تیم کره جنوبی با شوت از پشت محوطه جریمه سعی در گلزنی داشت. ملیپوشان ایران با گردش توپ و کار تیمی سعی در ایجاد فضا برای موقعیت سازی داشتند.
شاگردان امید روانخواه در ادامه موقعیتهایی خلق کردند اما در گلزنی ناموفق بودند. این دیدار نسبتا پربرخورد بود و مصدومیت بازیکنان سرعت بازی را کاهش میداد.
در پایان تلاشهای دو تیم منجر به عبور توپ از خط دروازهها نشد و این دیدار بدون گل به پایان رسید. تیم ملی امید ایران در دومین دیدار خود در این رقابتها از ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه، ۲۰ دی به مصاف ازبکستان خواهد رفت.