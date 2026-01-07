رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالا‌های اساسی خبر داد و تاکید کرد: جلوی هرگونه سوءاستفاده از حذف ارز ترجیحی را خواهیم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با اشاره به تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالای اساسی با هدف رصد، پیشگیری و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده سوداگران اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: این قرارگاه با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با بهره گیری از ظرفیت سایر سازمان ها و نهادها به صورت شبانه‌روزی پایش وضعیت بازار کالاهای اساسی و مقابله با محتکران کالای اساسی را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی، ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای عمومی وجود ندارد، گفت: همچنین همکاری لازم با گمرکات مختلف کشور برای ترخیص کالاهای اساسی انجام تا در کمترین زمان ممکن کالای اساسی وارد چرخه توزیع شود.

وی با تاکید براینکه با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نظارت‌ها بر زنجیره تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها تشدید شده و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بایسته در حال انجام مأموریت‌های محوله هستند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود، گفت: با محتکران و اخلال‌گران اقتصادی و هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تشکیل تیم های بازرسی تلفیقی با سازمان های متولی و بازدید از بیش از ۲ هزار واحد صنفی و انبار نگهداری کالا، گفت: در این رابطه تعدادی از انبارها و مرکز نگهداری کالای احتکاری و متخلف شناسایی و پلمپ شدند.

سردار رحیمی با اشاره به کشف ۱۸۶ هزار تن انواع کالای اساسی احتکاری از ابتدای سال تاکنون، اظهار کرد: در این رابطه ۸۷۹ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار رحیمی از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات بازار را صرفا از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات پرهیز کنند، گفت: بدون شک با همکاری و همراهی مردم بهتر و سریعتر میتوان با جرایم و مفاسد اقتصادی برخورد کرد از این رو هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و عدم عرضه کالا و ... را بصورت شبانه روزی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

